Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Almeria – Real Madrid Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Almeria – Real Madrid karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %74’ü Eflatun-beyazlılardan galibiyet bekliyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini

Hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid yine şampiyonluğun en önemli favorisi. Ligin ilk haftasında Almeria ile karşılaşacaklar. Real Madrid’in ilk 45 dakikada maça ağırlığını koyup öne geçmesini bekliyorum.

Alanyaspor – Beşiktaş Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçı Alanyaspor – Beşiktaş karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü Siyah-beyazlıların galibiyetine oynuyor.

Misli.com Editörü Serkan Çalışır’ın Yorumu

Beşiktaş, Kayserispor karşısında son anlarda gelen golle kazandı ancak oyun tatminkar değildi. Alanyaspor, Karagümrük deplasmanında gerek etkili hızlı hücumları gerekse de rakip savunmanın büyük hataları sonucunda 4 gollü bir galibiyete imza attı. Diedhiou kesin yok. Efecan’ın da oynaması zor gibi. Beşiktaş’ta savunmada Saiss ve Necip’li göbek güven vermiyor. Welinton’un yokluğunda Montero dahi oynasa çok sağlıklı bir savunmaları yok. Alanyaspor hücum hattının birçok gol şansı yakalayacağını düşünüyorum. Beşiktaş da yeni hücumcularıyla mutlaka ağları havalandırır.

Chelsea – Tottenham Maç Sonucu 1

Premier Lig’de haftanın maçı Chelsea – Tottenham karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %15’i ev sahibi Chelsea’nin Londra derbisinden galibiyetle ayrılacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tahmini

İngiltere Premier Ligi’nde haftanın müsabakasında Chelsea ile Tottenham karşılaşacak. Chelsea’nin bu yıl iyi bir kadro kurduğunu düşünmüyorum. Tottenham ilk hafta iyi gözüktü. Yine de gol var bahsi çok daha ideal.