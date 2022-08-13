Günün En Çok Oynanan Maçları

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Galatasaray - Giresunspor: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Galatasaray - Giresunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %66’si karşılaşmada Galatasaray takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini:

Dries Mertens ve Lucas Torreira transferleri sonrası şampiyonluk iddiasını iyice yukarı Galatasaray, sezonun ilk iç saha maçını kapalı gişe oynayacak. Leo Dubois sakat, sağ bekte Sacha Boey izlemeye devam edeceğiz. Yeni transferlerin ilk 11'de değil, kulübede maça başlaması bekleniyor. Geçen hafta oyuna girdikten sonra orta alanı toparlayan ve son dakikada Bafetimbi Gomis'e asist yapan Fredrik Midtsjö bu kez ilk 11'de olacaktır... Giresunspor ise Adana Demirspor'a kaybederek yeni sezona başladı. Borja Sainz ve Riad Bajic önemli transferler ancak ADS karşısında savunmada iyi sinyaller vermediler. Seyrantepe'de yoğun taraftar desteğini arkasına alarak oynayacak Galatasaray karşısında hızlı hücum geçişleriyle gol arayacaklardır... Galatasaray'dan baskılı ve gollü bir başlangıç bekliyorum; devreye önde girip ikinci yarı "en" yeni transferleri vitrine koyarlar.

Arsenal - Leicester City: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Arsenal - Leicester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada Arsenal takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tahmini:

Flaş başlangıç yapanlardan biri Arsenal oldu. Sadece skor değil, oyun olarak etkileyiciydi.Jesus-Martinelli-Saka üçlüsü çok etkiliydi hücum hattında. Zinchenko tam bir nokta transfer oldu. İlk hafta izlenimi çok iyi. Leicester ise ilk 45’te tek kale oynayıp 2-0 öne geçtiği Brentford önünde ikinci yarıda 1 puanla yetinmek durumunda kaldı. Thomas Frank oyuna ortak olabilmek için 5 değişiklik hakkını da kullandı ve 2.yarı çok iyiydiler. 2-2’yi de yakaladılar. Rodgers’ın tek değişiklik yapması şaşırttı. 3 puan da elinden gitti. Arsenal, geçen haftaki iyi oyunun üstüne Emirates’te seyircisinin önüne çıkacak. Bence keyifli gollü geçmeye aday maç. Önerilerim 1 ve 2.5 üst, ilk yarı 1.5 üst. Skor 3-1…

Kayserispor - İstanbulspor: Maç Sonucu 1

İddaa programı Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Kayserispor - İstanbulspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %76’si karşılaşmada Kayserispor takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tahmini:

Kayserispor ilk hafta puan alamadı ancak kaçırdıkları pozisyonları düşündüğümüzde İstanbul’da Beşiktaş ’ı yenmeleri içten bile değildi. İstanbulspor ise ilk hafta biraz tecrübesizlik ve elbette ki güç farkından kaynaklı son şampiyon’a kaybetti. İlk hafta sakatlık geçirse de Thiam oynayacak gibi ancak Attamah ve Kemen yok. Konuk ekibin ise önemli bir eksiği yok. Ev sahibi favori ancak 2,5 Gol Üstü diyorum.