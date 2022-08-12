Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Trabzonspor – Hatayspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor – Hatayspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tercihi

Trabzonspor beklendiği gibi İstanbulspor maçında iyi oynayan taraftı ve kazanmasını bildi. Uzun aradan sonra müthiş taraftarının huzuruna çıkacak olan son şampiyonda Hamsik başta olmak üzere Peres, Hüseyin ve Serkan Asan yok. İlk haftayı bay geçen Hatayspor, hazırlık maçlarında aldığı sonuçlarla genel olarak taraftarını üzdü. Sadece BB Erzurum karşısında kazanabildiler. Transfer döneminde Munir ve Diouf en önemli kayıpları oldu. Milli takımda olan yedek forvet Bertuğ yok. Son 2 sezonda Trabzonspor'u zorlayan Hatayspor, yine rakibine Kopenhag maçı öncesinde zorluk çıkarmaya çalışacaktır. Tercihim TG 2-3.

Freiburg - B. Dortmund: Maç Sonucu 1

İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Freiburg - B. Dortmund mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tercihi

İki takım da ilk haftayı kazanarak tamamladı. Ancak Freiburg daha iyi bir görüntü çizdi. Augsburg deplasmanında 4-0 kazandılar. Gregoritsch-Doan-Grifo hücum üçlüsünün her üyesi de gol attı. Leverkusen'i 1-0 mağlup eden Dortmund ise Haller'in boşluğunu Modeste ile doldurdu. Bence çok iyi hamle. Bu sahada oynanan son 2 maçı da Freiburg kazandı ancak geçen sezonki son randevuda kazanan 5-1'lik skorla B. Dortmund olmuştu. Yine karşılıklı goller izleriz.

Osasuna – Sevilla: Maç Sonucu 2

İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Osasuna – Sevilla mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Osasuna bu sezon transferde sadece 2 milyon avro harcadı. Sol kanada Villarreal'den Moi Gomez ve sağ beke yine Villarreal'den Penal geldi. Levante'den de kaleci Aİtor Fernandez kadroya dahil oldu. Sevilla ise kendi oyuncularının kiralık gönderdiği takımlardan kadroya dönüşü dışında en dikkat çekici transferleri Galatasaray 'dan Marcao oldu. Real'den de Isco'yu merkeze dahil ettiler. Diğer yandan ise Kounde'yi Barça'ya, Dİego Carlos'u Aston Villa'ya satarak 80 milyon avro gelir elde ettiler. Sevilla'nın hazırlık dönemindeki en ağır yenilgisi Emirates Kupası'nda Arsenal karşısında 6-0 ile oldu. Az gollü sezon başlangıcı bekliyorum.