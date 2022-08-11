Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Slovacko - Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Slovacko – Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %55’i karşılaşmada Fenerbahçe takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini:

İlk maç öncesi; Fenerbahçe'nin Slovacko karşısına birbiri ile oynama alışkanlığı zayıf savunmacılarla çıkacağını söylemiş ve kazanmak için en az 2 gol bulması gerektiğinin altını çizmiştim. Rakip 10 kişi kalınca pozisyon üretmekte sıkıntı çekti ancak o maç için düşüncelerim Ümraniyespor karşısında vuku buldu; Süper Lig 'e yeni yükselen bir takımdan 3 gol yediler. Merkezde Gustavo Henrique, sol bekte Luan Peres sırıttı. Çekya kafilesinde Mert Hakan ve Mergim Berisha yok; Altay iyileşti. TD Jorge Jesus 3-0'ı ve lig dönüşünü düşünüp rotasyon yapması şaşırtmaz... Slovacko'da savunmadan Stanislav Hofmann cezalı. Kaybedecek bir şeyleri yok. Daniel Holzer, Jan Kalabiska, Libor Kozak, Ondrej Sasinka gibi hücum opsiyonlarının hemen hemen hepsini kullanmalarını bekliyorum. İç sahada oynadıkları son 8-10 resmi maçta yenilgileri yok, sadece 1 maçta golsüz berabere kaldılar. Rövanşta da mutlaka gol bulacaklardır. "Karşılıklı gol" ideal.

Başakşehir - Breidablik: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir - Breidablik mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada Başakşehir takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini:

İzlanda’daki ilk maçtan 3-1’lik skor avantajıyla dönen temsilcimiz, tur kapısını da büyük oranda araladı desek sanırım yanlış olmaz. Tecrübe faktörünün sahada net bir şekilde ağır bastığını hissettik. İzlandalı rakibimiz takım disiplininden kopmayan yapıda bir ekip. Bazı sekanslarda zorlansak da kadro kalitemizle işi bitirdik. İstanbul’da da galibiyete yakın tarafız. Bir sürpriz beklemiyorum. ‘MS 1 ve 4.5 alt’ ikilisiyle yine Başakşehir galibiyetinden yanayım.

Konyaspor - Vaduz: Maç Sonucu 1

İddaa programı UEFA Avrupa Konferans Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Konyaspor - Vaduz mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada Inter Konyaspor takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tahmini:

Konyaspor, ilk karşılaşmada 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı ancak rakibini adeta kendi sahasına hapsetti. İki topuda direkten dönen temsilcimiz, karşılaşma boyunca 18 şut attı. Vaduz'un 3 pozisyonu çizgiden çıkardığı karşılaşmada, Konyaspor adına tam anlamıyla şanssızlık hakimdi. Konyaspor'un bu karşılaşmada şansızlığını da kırarak sahadan net bir galibiyetle ayrılmasını bekliyorum. Alternatif bir seçenek olarak ilk maçtaki 18 olan korner sayısı referans alınarak korner 8.5 üst denenebilir.