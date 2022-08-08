Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe – Ümraniyespor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe –Ümraniyespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Fenerbahçe ligde sezonu en erken açan takım. Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyle maç ritmi en yüksek ekip sarı lacivertliler. Saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe sezona şampiyonluk hedefi ve parolası ile başlayacak. Ümraniyespor ligin mütevazi ekiplerinden biri. Fenerbahçe’nin Kadıköy’de en az 2 farkla kazanmasını bekliyorum.

Başakşehir – Kasımpaşa: 2.5 Üst

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir – Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Geçen sezonun flaş ekiplerinden Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde pozitif bir futbol oynuyor. Hücum aksiyonları çok yerinde bir ekip. İki takım da açık bir futbol oynayacaktır, bu maçta tercihim 2.5 üst.

Ankaragücü – Konyaspor : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Ankaragücü – Konyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Konyaspor Avrupa maçlarına çok konsantre oldu.İki kulvarı birden aynı anda görütmekte zorlanabilir. Ankaragücü tekrar Süper Lig'e gelmenin motivasyonu ile oynayacak. Coşkulu bir taraftar desteğini arkasına alacak. Kaybetmeyeceğini düşünüyorum.