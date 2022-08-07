Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Antalyaspor – Galatasaray : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Antalyaspor – Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Antalyaspor kadrosunu büyük ölçüde korudu. Naldo ve Doğukan ayrılırken yerine Ömer Toprak ile Soner Aydoğdu alındı. Nuri Şahin, Antalyaspor’dan çok iyi bir sistem takımı yarattı. Bu sezonda başarılı olacakları kanaatindeyim. Maçın favorisi bana göre de ev sahibi. Oturmuş kadroları, sistemleri var. Ancak Galatasaray’ı da çok yabana atmamalı. Taraf bahsi açısından ev sahibi daha avantajlı olsa da bana göre ideal tercih gol seçenekleri olacaktır. Galatasaray’ın etkili hücum hattı ile Antalyaspor karşısında skor üreteceği görüşündeyim. 90 dakikada karşılıklı goller izleriz.

West Ham - Manchester City: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı West Ham - Manchester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %63’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

West Ham oynadığı hazırlık maçlarında iyi bir görüntü vermedi. Çıktıkları son 5 hazırlık maçında da galip gelemediler. Manchester City karşısında direnebileceklerini zannetmiyorum. City sezona flaş bir giriş yapacaktır. Deplasman ekibinin handikaplı galip geleceği görüşündeyim.

Manchester United – Brighton: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester United – Brighton mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %69’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Martılar geçen sezonki kadrodaki çok önemli isimleri transferde kaybetti. Cucurella'yı 63 milyon avro karşılığında Chelsea'ye, Bissouma'yı Tottenham'a sattı. Aynı şekilde takımın savunmasında önemli isimlerden Duffy de Fulham'a gitti. Kadroya dahil edilen dikkat çekici bir transfer olmadı ama Graham Potter, yine şapkadan tavşan çıkarmayı başarabilecek bir menajer. Man United'ta da radikal değişimler oldu.Gidenler tabi daha dikkat çekici.Alex Telles, Lingard,Pereira, Pogba, Matic gibi isimler gitti. Ajax'tan Lisandro Martinez flaş transfer olarak dikkat çekerken, tecrübeli yıldız Eriksen de bu sezon Man United forması giyecek. Feyenoord'dan Malacia da takıma dahil olan bir başka oyuncu. Hollanda temelli transferlerde elbette yeni menajer Erik ten Hag'ın rolü var. Man United, Old Trafford'da galibiyetle ve gollerle sezonu açmaya yakın. Skor 3-1...