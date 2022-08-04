Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe – Slovacko Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Fenerbahçe – Slovacko karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %26’sı temsilcimizin galibiyetine oynuyor.

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Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini

Fenerbahçe rahat pozisyon bulan bir takım. Valencia çok hazır görünüyor. King'in de giderek takıma alışmasını bekleyebiliriz. Serdar Dursun daha fazla süre alabilir. Tribünler de ofansif anlamda itici güç olacak. Slovacko geçen sezon Çekya'da kupa şampiyonu oldu ama büyük güç kaybetti. Geçen sezon toplam 28 gol atan iki oyuncusu başka takımlara gitti. Avrupa'da tecrübesi yok denecek kadar az. Fenerbahçe'de savunmada eksikler var ama rakip bundan yaralanamayabilir. Fenerbahçe'nin en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum.

Vaduz – Konyaspor Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçı Vaduz – Konyaspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü temsilcimizden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini

Akıllı bir oyunla iki maçta da Bate engelini aşan temsilcimiz Konyaspor, gol dahi yemeden tur biletini almayı başardı. İlhan Hoca takımın iskeletini korudu ve Konyaspor sadece küçük eklemelerle bu sezon da kaldığı yerden devam etmek istiyor. İsviçre 2. Ligi’nde mücadele eden Vaduz, her yıl Liechtenstein kupası galibi olarak mücadele hakkı elde ediyor. Seviye farkı çok açık! Temsilcimizi zorlayacak tek etken deplasman faktörü. Bir sürpriz beklemiyorum. İlk maçta avantajlı skoru alıp döneriz.

Breidablik – Başakşehir Maç Sonucu 2

İddaa programında günün Süper Oranlı son karşılaşması olan Breidablik – Başakşehir maçına bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü temsilcimiz Başakşehir’in galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini

Temsilcimiz Başakşehir, bir önceki turu deplasmanda kazanarak geçmişti. İzlanda ekibi Breidablik ise önceki iki turda da iç sahada kazandı. Ligde oynadıkları 14 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik aldılar. Liderlik koltuğunda oturuyorlar. İç sahadaki 6 maçı da kazandılar. İki takımın kadrosunu karşılaştırdığımızda belki favori olan taraf Başakşehir ancak ev sahibi oldukça formda ve fiziksel olarak da hazır. Gol bulmaları sürpriz olmaz.