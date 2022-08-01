Günün En Çok Oynanan Maçları

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Göteborg - Norrköping: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Göteborg - Norrköping mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada Göteborg takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tahmini:

Henüz geçtiğimiz hafta karşılaşan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Göteborg olmuştu. Maça hâkim gözüken taraf Norrkoping gibi gözükse de oyun planına tamamı ile oyuna döken Göteborg tarafı oldu ve bulduğu pozisyonları iyi değerlendirerek galibiyete ulaştı. Bu maç için de farklı bir durum oluşmasını beklemiyorum. Norrkoping sıkıntılı bir dönemden geçiyor ve bu maçla çözmeleri zor. Göteborg’un kazanmasını bekliyorum.

Magdeburg - Eintracht Frankfurt: Alt/Üst 2.5 - Üst

İddaa programı Almanya Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Magdeburg - Eintracht Frankfurt mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %74’ü karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

Bu sezon Bundesliga 2'ye yükselen Magdeburg, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Stuttgart'tan da milli futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz'ı kiraladılar. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde şampiyon olan E. Frankfurt ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor. Mario Götze, Lucas Alario, Jens Hauge gibi önemli isimleri kadroya kattılar. Zevkli bir maç izleriz.

HIFK - Inter Turku: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı HIFK - Inter Turku mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada Inter Turku takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tahmini:

Inter Turku Konferans Ligi’nden elenmenin üzüntüsünü yaşıyor ve bu ligdeki performansına doğrudan yansıdı. Üç maçtır sahada varlık göstermekte zorlanıyorlar ve ligde küme düşme grubuna kadar geriledi. Kazanması gereken bir maç ve rakibi düşmenin en büyük adayı. Bu maçla beraber kendine geleceğini düşünüyorum ve Avrupa için üst sıralara tırmanacaktır.