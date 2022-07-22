Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

F. Düsseldorf - Paderborn: 2.5 Üst

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı F. Düsseldorf - Paderborn mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tercihi

İlk haftayı galibiyetle kapatan iki takım karşı karşıya. Geçen sezonu iyi kapatan F. Düsseldorf, yeni sezona da iyi başladı. Bu sezonun sürpriz takımlarından birisi olabilirler. Paderborn ise bu sezon da geçen sezonki gibi bol gollü maçlar izleteceğinin sinyallerini verdi. 5-0 kazanırken Obermair hariç hücum hattının hepsi Karlsruhe karşısında gol sevinci yaşadı. İki takım arasında oynanan son 4 maçta da karşılıklı gol atıldı. Bu seri 5 maça çıkar.

Darmstadt 98 - Sandhausen: 2.5 Üst

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Darmstadt 98 - Sandhausen mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak Tercihi

Darmstadt, Regensburg'a 2-0 yenilirken stoper bölgesinde de ağır kayıplar verdi. Patrick Pfeiffer, çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve bu maçta cezalı durumuna düştü. İlk 11'de başlayan diğer stoper Thomas Isherwood ise sakatlandı ve maçı tamamlayamadı. İsveçli stoper bir süre sahalardan uzak kalacak. Sandhausen ise lige kazanarak başladı. Yeni transfer Kinsombi takımını sırtladı ve attığı 2 golle takımını zafere götürdü. Teknik direktör Alois Schwartz, takıma yeni katılan Pulkrab, Trybull, Ochs ve Ahmed Kutucu'nun performanslarından memnun kaldığını söyledi. Geçen sezon genel olarak deplasmanda fena bir performans sergilememişlerdi. Bakalım bu sezon neler yapacaklar. Maçın favorisi Darmstadt olsa da gollere yönelmek daha güvenilir.

Zenit - Krylia Sovetov: Maç Sonucu 1

İddaa programının Rusya Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Zenit - Krylia Sovetov mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Geçtiğimiz hafta Khimki ile berabere kalarak sezona puan kaybıyla başlayan Zenit, Sovietov'u konuk ediyor. Sovietov da Orenburg karşısında aldığı 4 gollü galibiyetle sezonu açtı. Zenit, kendi evinde sezonun ilk galibiyetini almak için sahada olacak. Mücadeledeki tercihim MS 1.