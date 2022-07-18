Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Haka - Inter Turku: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Haka - Inter Turku mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada Haka takımının kazanacağını düşünüyor.

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Haka milli aradan sonra çıkışa geçti. Golcüsü Erwin son 3 maçı boş geçmedi. İnter Turku hafta içi Avrupa'da boyunun ölçüsünü aldı. Konferans liginde ilk turda elendi. Ligde de son 8 maçta 2 galibiyet aldı. En golcü ve önemli oyuncusu Kallman takımdan ayrıldı ve onsuz son iki maçı kaybetti. Haka cazip orandan denemeye değer. Sezonun ilk maçı gibi Haka rakibini yenecektir.

Varbergs - Helsingborg: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Varbergs - Helsingborg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmada Varbergs takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tahmini:

Varbergs’in deplasman performansları çok çok kötü olduğu için bu kadar kötü gözüküyorlar. Evlerinde oldukça tehlikeli bir takım. Özellikle bu maçı rahat kazanacaklarını düşünüyorum çünkü Helsingborg ligin dördüncü haftasından sonra sadece üç puan alabildi. Varbergs bu maçı rahat kazanır.

Asane - Skeid: Alt/Üst 2.5 - Üst

İddaa programı Norveç 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Asane - Skeid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tahmini:

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada maç kazanma başarısı gösteremeyen Asane önemli puan kaybı yaşıyor. Alt sıralara doğru gerileyen ev sahibi ekip taraftarının önünde artık galibiyet hasretlerine son vermek adına bütün riskleri alarak başlamalarını bekliyorum. Skeid ise lige bu sezon çıkmasına rağmen vasat bir performans sergiliyor. Özellikle oynadığı son 2 karşılaşmada savunmada hatalar yapan konuk ekip sahadan mağlubiyetle ayrılıyor. Kötü gidişata son vermek adına denk güçte olan rakibine karşı baskılı bir futbolla başlayacaklardır. Acilen kazanmak zorunda olan iki ekipte ofansif bir futbolla başlayıp 2.5 Gol Üstü barajını aşarlar.