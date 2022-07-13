Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

S. Soligorsk – Maribor Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Oran bülteninde yer alan S. Soligorsk – Maribor karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %22’si konuk ekibin galip geleceği görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini

Birbirine denk güçte olan iki takım Şampiyonlar Ligi ön eleme rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Slovenya temsilcisi Maribor sahasında oynadığı maçta skor üretememişti. 0-0 sona eren ilk maçın ardından yine rövanşta benzer bir sonuç çıkacağı görüşündeyim. Beyaz Rusya ekibi Soligorsk kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı için tura daha yakın olsa da öncelikli önerim 2.5 gol altı seçeneği olacak.

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Klaksvik – Bodo Glimt 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçlarından Klaksvik – Bodo Glimt karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Bodo Glimt Şampiyonlar ligi elemeleri ile beraber tekrar kendine geldi. Ligde performansını yükseltirken Klaksvik karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet ile işleri yoluna soktu. Özellikle bu maçta iki takımın arasında ciddi bir seviye farkı bulunuyor. Bodo Glimt maçı kazanacaktır.

Ferencvaros – Tobol Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Ferencvaros – Tobol mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %16’sı Macar temsilcisinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini

Kazakistan’daki ilk maç golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Suni çimin de etkisinden ötürü Ferencvaros’un galip gelse bile zorlanacağını öngörüyorduk. Cherchesov’un öğrencileri genelde kontrollü hücum ediyor. Rövanşta eğer kilidi ilk yarıdan açarlarsa turu rahatça alırlar diye düşünüyorum. Macar temsilcisini tura yakın görüyorum.