Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Vigingur Rey – Malmö : Alt/Üst 2.5 - Üst

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Vigingur Rey – Malmö mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tahmini:

İlk maç resmen gol düellosu ile geçti. Malmö evinde son dakikalarda yediği gol nedeniyle başının çok ağrıyabileceğinin farkında. Vikingur’un sahasında sentetik çim olması da Malmö’yü ekstra zorlayabilecek başka bir etken olarak göze çarpıyor. Yine aynı şekilde heyecanlı ve gol düellolu bir maç olmasını bekliyorum.

Karabağ - Lech Poznan: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Karabağ - Lech Poznan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada Karabağ takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Onur Karaosmanoğlu’nun Tahmini:

Azerbaycan temsilcisi Karabağ Şampiyonlar ligi elemelerinde serinin ikinci karşılaşmasında Polonya temsilcisi Lech Poznan takımını evinde konuk ediyor. Karabağ serinin ilk maçında deplasmanda 1-0’lık skor ile rakibine mağlup oldu. Azerbaycan liginin güçlü ekiplerinden, Türk futbol severlerinin de yakından tanıdığı Karabağ takımının tüm riskleri alarak tur bileti için galibiyete koşacağı görüşündeyim. Evinde Karabağ takımının galibiyete yakın olarak görüyorum.

Klaksvik - Bodo Glimt: Alt/Üst 2.5 - Üst

İddaa programı UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Klaksvik - Bodo Glimt mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tahmini:

Bodo Glimt Şampiyonlar ligi elemeleri ile beraber tekrar kendine geldi. Ligde performansını yükseltirken Klaksvik karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet ile işleri yoluna soktu. Özellikle bu maçta iki takımın arasında ciddi bir seviye farkı bulunuyor. Bodo Glimt maçı kazanacaktır.