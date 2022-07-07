Günün En Çok Oynanan Maçları

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Ranheim - Skeid: Maç sonucu 1

İddaa programı Norveç 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Ranheim - Skeid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada Ranheim takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tahmini:

Bu sezon kurduğu güçlü kadrosuyla üst lige çıkma mücadelesi veren Ranheim başarılı bir performans sergiliyor. Özellikle oynadığı 4 karşılaşmada aldığı seri galibiyetlerin ardından hafta sonunda konuk oldukları Kongsvinger karşısında 2-0 öne geçen konuk ekip son dakikada yedikleri golle galibiyeti kaçıran taraf oldu. Mutlaka liderlik hedefleri için bu karşılaşmada taraftarı önünde baskılı bir futbolla başlamalarını bekliyorum. Skeid ise bu sezon lige çıkan ekip olduğunu belirtmek istiyorum. Kadroları itibariyle genç ve deneyimsiz bir ekiple mücadele eden konuk ekip hafta sonu evinde konuk ettiği denk güçteki rakibi Grorud karşısında gollü maçı son dakikada buldukları golle 3-2 kazanarak ligde ikinci galibiyetlerini elde ettiler. Kadro yapıları bu karşılaşmada güçlü rakibine karşı işleri hiç de kolay olmayacak. Taraftarının önünde baskılı bir futbolla maça başlayacak olan Ranheim üstün performans sergileyip ilk yarıyı önde bitireceklerdir.

IK Start - Brann: Alt/Üst 2.5 - Üst

İddaa programı Norveç 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı IK Start - Brann mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tahmini:

Hafta sonu konuk olduğu lig sonuncusu S. Blink karşısında üstün bir futbol sergileyen IK Start 3-0 kazanarak ligde 5 maç sonra kazanmayı başardı. Fakat bu karşılaşmada güçlü rakibine karşı işleri kolay olmayacak. Brann ise Norveç Eliteserien geri dönmek istiyor. Özellikle oynadığı son 8 maçında sahadan galibiyetlerle ayrılan konuk ekip liderlik koltuğunda yer alıyor. Mutlaka bu karşılaşmada güçlü kadrosuyla mücadeleye etkili başlamasını beklediğim Brann sahadan galibiyetle ayrılmasını bilecektir.

FK Shkendija - A Yerevan: Çifte Şans 1/0

İddaa programı UEFA Avrupa Konferansı bülteninde günün öne çıkan maçı FK Shkendija - A Yerevan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %98’i karşılaşmada FK Shkendija takımının kaybetmeyeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Onur Karaosmanoğlu’nun Tahmini:

Kuzey Makedonya ekibi FK Shkendija takımı konferans ligi eleme mücadelesinde Ermenistan ekibi Ararat Yerevan takımı ile karşı karşıya geliyor. Oynadığı son 4 maçın tamamında rakiplerine mağlup olan Ararat Yerevan takımı turun ilk maçından alacağı skor ile evinde avantajlı bir şekilde dönmeyi hedefliyor. Gol yollarında yaşadığı sorunlar ile dikkat çeken ev sahibi ekip FK Shkendija takımı ise karşılaşmayı kalesinde gol görmeden tamamlamak isteyecektir. Karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılmayacağı görüşündeyim.