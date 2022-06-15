Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Atl.Tucuman-Ath Lanus: 2.5 Üst

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Atl.Tucuman-Ath Lanus mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu İlker Kaşka’nın Tercihi

Oynadığı iki maçtan da berabere ayrılan iki takım kozlarını paylaşacak. Tucuman ve Lanus artık galibiyetle tanışmak istiyor. Bun anlamda da bol pozisyonlu bir mücadele bekliyorum. KG var ideal bir tercih olacaktır.

Barcelona-Real Madrid: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona-Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ın Tercihi

İlk maçta yine deplasmanda karşılaştığı rakibini 88-75 mağlup eden Real Madrid, seride 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Sezon içindeki maçları Barcelona kazanmış olsa da EuroLeague Final Four'u sonrası bu maçı da kazanan Real Madrid, ezeli rakibine karşı üst üste 2 galibiyet elde etmiş oldu. Real Madrid, çok büyük şanssızlıklar yaşadığı sezonda mücadelesini ısrarla sürdürüyor. Pablo Laso'nun kalp krizi geçirmesi sonrası takımın başında Chus Mateo yer alırken Barcelona karşısında alınan galibiyete de Anthony Randolph'un korkunç sakatlığı gölge düşürdü. Randolph'un sol diz ön çapraz bağları koptu. Geçtiğimiz sezon 18 Aralık 2020'deki Olympiacos maçında sol ayak aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sonucunda 1 sene sonra bu sezon Zaragoza maçıyla dönmüştü. Şimdi belki de kariyerinin noktalanmasına neden olacak başka bir sakatlık yaşadı. Barcelona'nın son dönemdeki görüntüsünden kaynaklı ilk maçta Real Madrid tarafında yer almıştım. Real Madrid'i kazanmaya yakın gördüğümü belirtip handikap desteğiyle önermiştim. Yine benzer şekilde Real Madrid tarafında yer alıyorum.

Asvel Villeurbanne - AS Monaco: Maç Sonucu 1

İddaa programının Fransa Pro A bülteninde günün öne çıkan maçı Asvel Villeurbanne - AS Monaco mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Asvel, NBA efsanesi Tony Parker'ın 2014'te kulübü satın almasından bu yana ligin en yüksek bütçeli takımı konumunda. Kardeşi T.J.Parker takımın koçluğunu yapıyor. Üst üste üçüncü kez finaldeler. Final serisinde ilk 2 maç Asvel salonunda oynanacak. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğunu ilan edecek. Play-off'larda Monaco, beş yenilgiden üçünü Asvel'e karşı kaybetti : 2016/17'de çeyrek finalde, 2015/16'da yarı finalde ve 2018/19'da finalde. Asvel ligin en çok şampiyonluk yaşayan takımı (20 Şampiyonluk). Hem tecrübe, hem ev sahibi avantajıyla favori çıkmayı hak ediyorlar. Asvel, Fransa Liginde iç sahada Monaco'ya karşı peş peşe 8 kez maçtır kazanıyor. Takımın yıldızları Okobo ile Jones hayli formdalar. Asvel, güçlü rakibine arşı, ev sahibi avantajıyla birlikte kazanarak başlamak isteyecektir, ilk maçı kaybederlerse toparlaması zor olur. Asvel tarafındayım.