Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Anadolu Efes- Fenerbahçe : Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Anadolu Efes-Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Doruk Boyacı’nın Tercihi

Anadolu Efes, seride 2-0 geriye düştükten sonra sahasında ilk maçı kazanarak şansını devam ettirdi. Artık her maç final niteliğinde. Bugün yeniden Sinan Erdem'de Fenerbahçe'yi konuk edecekler. Sarı-lacivertiler rakibine karşı savunmada daha agresif olmaya çalışsa da Micic ve Larkin takımını son maçta sırtlamıştı. Aynı ikilinin bu maçta da ilk yarıya hızlı başlayacağını düşünüyorum. Final serisinin son maça kalacağını düşündüğüm için önereceğim tercih bununla paralel olacak. Anadolu Efes, ilk yarıdan itibaren üstünlüğü ele alıp kazanmaya yakın.

Fransa-Hırvatistan: Maç Sonucu 1

İddaa programının Uluslar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Fransa-Hırvatistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Uluslar Ligi özellikler büyük takımların konsantrasyon anlamında sorun yaşadığı bir turnuva. Fransa da bu takımlardan bir tanesi. As kadrosuyla bu turnuvada olmalarına rağmen oyuncular ilk 3 karşılaşmada beklentilerden uzak bir performans sergilediler. Şimdi belki de zirve yarışındaki son şanları için sahaya çıkıyorlar. Rakip Hırvatistan ilk maçta Fransızları geçmeyi başaramadı ama onlar da çok kaliteli bir takıma sahipler. Ev sahibinin bu turnuvadaki savunma zaaflarından faydalanabilecek kapasitedeki yıldız isimleriyle fark yaratmaya çalışacaklar. Bu maç için taraf bahsi riskli olabilir o nedenle iki takımında gol bulma ihtimallerini kuponlara eklemek çok mantıklı olacaktır.

Danimarka-Avusturya: Maç Sonucu 1

İddaa programının Uluslar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Danimarka-Avusturya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tercihi

Avusturya Ralf Rangnick ile oyun anlamında oldukça iyi gözüküyor. Zaman zaman hala oyunun iki tarafında da sıkıntılar çekseler de sonuç almayı başarıyorlar. Danimarka evinde şok bir mağlubiyet aldı ve yaralarını sarmaya çalışacaklardır. Formda olan iki ekipten de gol bekliyorum.