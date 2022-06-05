Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Portekiz - İsviçre: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Portekiz - İsviçre mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada Portekiz takımının kazanacağını düşünüyor.

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tahmini:

Portekiz, 2022 Dünya Kupası öncesinde Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçlarla hazırlanıyor. Alternatifli kadrosuyla Portekiz maçın net favorisi. Buna rağmen ben ilk yarı golü daha banko tercih.

Galler – Ukrayna: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Galler – Ukrayna mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i karşılaşmada Ukrayna takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Ukrayna savaşta olan bir ülkenin milli takımı olduğu için çok farklı duygularla oynuyor. Bunu yarı finalde gördük. İskoçya'da doğal olarak onlara karşı aşırı motive olamadı. Ancak Galler tüm bunları bilerek daha dikkatli olacak. Ukrayna'nın da biraz duygu patlaması yaşadığını düşünüyorum. Psikolojik faktörlerin yanında Galler son dönemde güzel bir hava yakaladı. Oturmuş bir sistem ve kadroları var. Ukrayna'nın kadrosunun çoğunun özellikle de kaleci ve savunmanın normal maç temposundan uzak olduğu da İskoçya maçında göründü. Gönlüm Ukrayna'dan yana ama Galler bu maçı alır.

Çekya - İspanya: Maç Sonucu 2

İddaa programı UEFA Uluslar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Çekya - İspanya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %48’i karşılaşmada İspanya takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tahmini:

İlk maçta Portekiz önünde Morata'nun golüyle öne geçen İspanyollar, son bölümde yediği golle beraberlikle ayrıldı. Torres, Morata, Sarabia üçlüsü hücum hattındaydı. Çekler ise ilk maçta İsviçre karşısında mahkûm oynadığı maçta 2-1 kazanmayı başardı. İsviçre 2.51 gol beklentisi üretti, baskındı, 15 şut attı ama kaybetti. Sonuç olarak İspanyollar favori. 2 ve 2.5 üst oynanır.