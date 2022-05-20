Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Antalyaspor – Galatasaray : Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Antalyaspor – Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Antalyaspor’da bu sezon dönüm noktası 5 Ekim’de Nuri Şahin’in başa geçmesiyle gerçekleşti. Müthiş bir sezon ikinci yarısı oynayan Akdeniz ekibi, Şubat ayında başlayan 15 maçlık kaybetmeme serisiyle ligi sallıyor adeta. Galatasaray en kötü sezonlarından birini tamamlıyor. Sarı Kırmızılılar, Avrupa arenasında bu sezon önemli işler yaptı fakat ligde bu sezon sadece 4 deplasman galibiyetleri var! Mevcut form grafikleriyle Antalya’yı kazanmaya daha yakın görüyorum. Nuri Şahin’in ekibi, güçlü rakibine de boyun eğmeyecektir. İyi orandan Antalyaspor galibiyeti denenebilir.

Gaziantep – Rizespor : Maç Sonucu X

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantep-Rizespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Rizespor küme düşse de gol yollarında çok etkili bir takım. Ligde oynadıkları son 11 maçın 10’unda skor üretmeyi başardılar. İddiası olmayan iki ekibin mücadelesinin gollü geçmesini bekliyorum. KG Var tercihi ideal.

Real Madrid - Real Betis: Maç Sonucu X

İddaa programının İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid - Real Betis mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmanın berabere sonuçlanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Ve şampiyon taraftarı önünde ligi kapatacak. La Liga’da mutlu sona ulaşan Real Madrid artık tamamı ile Şampiyonlar Ligi finaline konsantre.. Betis karşısında yıldız oyuncularını da dinlendirecekleri görüşündeyim. 3.5 gol barajı aşılmaz diyorum.