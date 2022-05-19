Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Olympiacos - Anadolu Efes: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Olympiacos - Anadolu Efes mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Final Four maçları Sırbistan/Belgrad'da oynanacak... İki takım da çok formda. Normal sezonda evlerinde oynayan takımlar kazandı, Efes, Olympiakos deplasmanında da kazanmaya yakındıı ama Sloukas'ın son saniye üçlüğüne engel olamamıştı... Final Four'a iki takım da çok formda geliyor. Olympiiakos tarafında Sloukas, Vezenkov, M.Fall - Efes tarafında Larkin, Micic, Pleiss'in performansları önemli olacak... Efes son dönemde eksik kadrolarla oynamıştı, bu maça tam kadro çıkacaklar... Micic kendi ülkesinde oynanacak maçta ritim sorunu yaşamaz, iyi maç çıkarır fikrindeyim. Larkin maç başlangıçlarında ritmini bulamasa bile mutlaka maç içinde savaşıyor, oyunun kritik yerlerinde maçı çözen adam da o oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Anadolu Efes'in tam kadroyla, hazır durumda çıkacağı maçı Avrupa'nın en iyi guardları Larkin ve Micic faktörüyle kazanmalarını bekliyorum.

Everton - Crystal Palace: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Everton - Crystal Palace mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Everton için bir 90 dakikadan daha fazlası! Everton, Brentford karşısında mağlup olarak büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Bitime iki maç kala Everton hale düşme ihtimali olan takımlar arasında. Burnley, Leeds ve Everton üçlüsünden biri Premier Lig’e veda edecek. Mağlup olmaları halinde final haftasında Arsenal deplasmanına gidecekleri için en zor maça onların çıkacağını söyleyebiliriz. Everton’da kart cezalısı olan Branthwaite ile Rondon forma giyemeyecek. Düşme potasında yer alan Everton için çok büyük anlam içeren karşılaşma. Ev sahibi kazanır diyorum. Palace’ın bir iddiası ve hedefi yok.

Barcelona - Real Madrid: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona - Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Final-Four'da El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona normal sezonu lider bitirdi ve kupanın favorisi. Ama çok iyi basketbol oynadıkları söylenemez. Bayern Münih'i 3-2 ile geçebildiler. Real Madrid ise Play-Off'u çok iyi oynadı. Maccabi'yi 3-0'la geçtiler. Çok formdalar. İki takımda da önemli eksik bulunmuyor. Barcelona'da Mirotiç normal sezonun MVP'si seçildi. Bu sene iki takım arasında oynanan 5 maçı da Barcelona kazandı. İspanya Kupası'nı da aldılar. Ama bu maçın havası farklı olacak. Real'den bir sürpriz bekliyorum. 6.5 handikapla beraber 2 tercihini öneriyorum. 151.5 barajından da üst tercihi değerlendirilebilir.