Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Liverpool - Villarreal: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Liverpool – Villarreal mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada karşılaşmada Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Öncelikle Liverpool'un oranı Villarreal gibi kafa tutmadığı dev kalmayan bir takım karşısında çok düşük. Gene de formunun zirvesinde ve önceki iki turu ilk maçta aldığı sonuçlarla geçen Liverpool 'u karşımıza alamayız. 1 ve 3.5 Alt oran yükseltmek için en ideal alternatif. Liverpool'un gol yememe ve maçın Villarreal'den dolayı kısır geçme ihtimalleri yüksek. Villarreal bu sezon tüm kulvarlarda 12 kez yenildi bunların 11'i 3.5 Alt bitti.

Bologna - Inter: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Bologna - Inter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada Inter’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Inter, erteleme maçında kazanarak yeniden liderlik koltuğuna geçmenin hedefinde. Fakat rakip formda. Bu yüzden Inter adına kolay bir maç olmayacak. Bologna’lı oyuncular Mihajlovic’in rahatsızlığı sebebiyle kenetlenmiş durumda. Son 4 maçta mücadele gücü yüksek bir ekip izledik. Bu arzu skor bulma şanslarını artıracaktır. Gole dönük oyunda iki takımında başarılı olmasını bekliyorum. Tavsiyem, karşılıklı gol var bahsi olacak.

Atalanta - Torino: Maç Sonucu 1

İddaa programı İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Atalanta - Torino mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada Atalanta’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Venezia deplasmanındaki galibiyet Atalanta’nın Avrupa sıralaması şansını arttırdı. Sezonun geri kalan maçları zorlu olsa da takımın tecrübesi ve kalitesi bu hedefi yakalamalarına yardımcı olacaktır. Torino, genel anlamda başarılı bir taktik ekibi olmasına rağmen bu sezon dış sahada sorunlar yaşadı. Atalanta’nın oyun tercihi bu maçtaki bahislerimizi şekillendirecek. İki takımın arasında oynanan son 5 maçta 27 gol izledik. Bu gollü seri erteleme maçında da devam edecektir.