Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Chelsea - Arsenal: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Chelsea – Arsenal mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada karşılaşmada Chelsea’nin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Arsenal ligde oynadığı son 3 maçı da kaybederek ilk 4 hedefi yani Şampiyonlar Ligi biletini ateşe attı. Chelsea ise ligde son 7 maçının 6’sını kazanırken FA Cup’ta finale kaldı. Real Madrid’e elenmiş olsa da deplasmanda 3-2 galip gelirken bizlere nefes kesen mücadeleler izletti. Form durumu olarak iki takım arasında ciddi bir fark var. Londra derbisinde Chelsea’nin kazanmasını bekliyorum.

Ankaragücü - Altınordu: Maç Sonucu 1

İddaa programı Türkiye 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Ankaragücü - Altınordu mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada Ankaragücü’nün kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tahmini:

Lider Ankaragücü pazar günü Adanaspor’u yendi. Kalan 5 maçın 3’ünü kendi sahalarında oynayacakları için Süper Lig yolunda avantajlılar. Altınordu 6 maçlık kaybetmeme serisiyle düşme hattından çıktı ama tehlike geçmiş değil. Düşme hattının 2 puan uzağındalar. Oynayacakları 5 maçın 4’ü deplasmanda. Ankaragücü deplasmanında şansları yok.

Alanyaspor - Sivasspor : Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Alanyaspor - Sivasspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada Alanyaspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

İki takım da kupada şampiyon olmayı aşırı derecede istiyor. Mücadele gücü yüksek ama düşük skorlu bir maç olabilir. Alanyaspor son dönemde ligde çok farklı yenilgiler aldı ama onlar biraz da öncelikli hedefin kupa olmasından kaynaklanmış olabilir.