Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor – Fatih Karagümrük Maç Sonucu 1

İddaa programı Cuma bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Trabzonspor – Fatih Karagümrük karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %61’i Bordo-Mavili ekipten galibiyet bekliyor.

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Misli.com Yazarı Serkan Çalışır’ın Yorumu

Trabzonspor'un kazanması halinde bu hafta alınacak diğer sonuçlara göre şampiyonluğu matematiksel olarak garantileme ihtimali var. Abdullah Avcı'nın ekibinde gçeen hafta cezaları nedeniyle oynayamayan Bakasetas, Djaniny ve Siopis dönüyor. Avrupa kupaları hedefini sürdürmek isteyen Fatih Karagümrük'te cezalı Adnan ve Jimmy Durmaz yok. Emre Mor'un da durumu şüpheli. İstanbul temsilcisi deplasmandaki son 5 maçının 4'ünde gol atamadı. 3 haftadır kazanamayan ve müthiş bir seyirci desteğiyle sahaya çıkacak olan Trabzonspor gollü bir galibiyet almasını bekliyorum.

Kayserispor – Rizespor 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Süper Lig bülteninde günün bir diğer maçı Kayserispor – Rizespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u gollü bir karşılaşma beklentisinde.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini

Rizespor'un az kalan umudunu sürdürmesi için kazanmaktan başka çaresi yok. Bunun için risk alacak. Bülent Korkmaz ile bütün maçları Var ve 2.5 Üst bitti. Kayserispor'un 1 puan hesaplarını bozmaz ama buna oynayacak bir takım değil. Evinde 2 sefer hariç her maç gol attı. Kazanıp tamamen işi bitirmek ve hafta içi oynayacağı kupa yarı finaline odaklanmak isteyecek. En az 3 gol bekliyorum.

AC Milan – Genoa Maç Sonucu 1

İtalya Serie A’da zirveyi yakından ilgilendiren AC Milan – Genoa mücadelesine yoğun ilgi gösteren ve bahis yapan Misli.com üyelerinin %66’sı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Genoa, Lazio karşısında üçüncü bölgede etkin olmaya çalışmanın cezasını 4 gol yiyerek çekti. Milan deplasmanında daha önce alıştığımız disiplinli savunma yapısıyla oynayan bir Genoa izleyeceğiz. Torino deplasmanından istediği galibiyeti alamayan Milan, telafi için sahada olacak. Ligde oynadığı son 6 maçında 2,5 gol barajının altında kalan sonuçlara imza atan Milan’ın disiplinli savunma yapısıyla dikkat çeken Genoa karşısında zorlanmasını bekliyorum. Bu mücadelede en ideal seçim, 2,5 gol altı bahsi gibi duruyor.