Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Chelsea - Real Madrid: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Chelsea - Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i Chelsea’nin kazanacağını düşünüyor.

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

İki takım da bu arenada son derece deneyimli ve tecrübeli! Ancak son haftalarda lig maçlarında sergiledikleri performans beni taraf bahsinden uzaklaştırıyor. Chelsea, Abramovich’in kulübü satacak olmasından ötürü etkilenmiş gözüküyor. Brentford karşısında 4-1 kaybederken Tuchel için de Manchester United iddiaları ortaya atılmaya başladı. Bu nedenle Chelsea galibiyeti konusunda ciddi soru işaretlerim var. Diğer taraftan ise Brentford maçını bir kenara bırakırsak Chelsea, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon en iyi savunma performansı sergileyen takımların başında geliyor. Bu arenada oynadıkları 8 maçta 5 gol yediler. Real Madrid ise son haftalarda düşüşte. 3 penaltı kazandıkları maçta Celta Vigo’yu 2-1 mağlup ettiler. Öncesinde ise El Classico’da Barcelona karşısında 4-0 kaybederken sahada dağıldılar ve belki çok daha ağır bir skorla sahadan ayrılabilirlerdi. Ancak tecrübeleri, kaliteleri ile bu eşleşmenin favorisi oldukları bir gerçek. Ben ilk maçta dengeli, kontrollü ve savunmada açık vermemeye çalışacak iki takım izleyeceğimiz kanaatindeyim. Düşük skorlu, az gollü bir 90 dakika bekliyorum. Bu nedenle önerim 2.5 alt seçeneği olacak.

Villarreal - Bayern Münih: Maç Sonucu 2

İddaa programı UEFA Şampiyonlar ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Villarreal - Bayern Münih mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada Bayern Münih’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tahmini:

Villarreal her ne kadar ligde Avrupa yarışını sürdürse de Levante gibi düşme hattındaki ve işi zor takıma karşı bile maçta yoktu hafta sonunda. Konsantrasyon Bayern maçındaydı dedirtti resmen. 2-0 kaybettiler ancak genel son dönem formları gayet iyiydi. Bayern ligde yoluna puan farkıyla devam ediyor ve son maçta Freiburg önünde farklı kazandılar. Villarreal evinde en az 1 gol bulur. Keyifli maç izleriz. Sürpriz severler sistem kuponunda 1X düşünebilir.

Augsburg - Mainz: 2,5 ÜST

İddaa programının Almanya Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Augsburg - Mainz mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

Augsburg için çok kritik bir karşılaşma. Kazanırlarsa puanlarını 32 yapacaklar ve 13. sıraya yükselecekler. 16. sıradaki A. Bielefeld'le de puan farkını da 6'ya çıkarmış olacaklar. Mainz'ın ise kafası rahat. Son 2 maçtan 4 puan aldılar. 38 puanla orta sırada yer alıyorlar. Mainz formda olsa da kümede kalma yarışı veren Augsburg'un yenileceğini sanmıyorum.