Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Kayserispor - Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan Kayserispor - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i Türkiye’nin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Fenerbahçe’nin ikincilik hedefi var. Son haftalarda ortaya koydukları futbol , üst üste imza attıkları başarılı skorlar ile özgüven de kazandılar. Kayserispor ise düşüşte. Ligde son 4 maçtan da puan çıkaramadılar. Kayserispor karşısında Fenerbahçe’nin kazanmasını bekliyorum.

Galatasaray – Fatih Karagümrük : Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Galatasaray – Fatih Karagümrük mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Galatasaray’da mevcut sorunlara ibrasızlık ve seçim kararı da eklendi. Burak Elmas ve yönetimi görevinden ayrılacak. Sarı kırmızılı kulüp 30 Nisan 2022’de yeni başkanını seçecek. Bu tarihe kadar Galatasaray 4 kritik maça çıkacak. Ancak Galatasaray’da teknik heyet, staff ve futbolcular geleceğini sorgulamaya başlamış durumda. Zaten ödeme düzensizliği olan Galatasaray’da bu gelişme takımın alacaklarını ötelemesine neden oldu. Galatasaray’da Mohammed, Feghouli ve Boey bu maçta forma giyemeyecek. Karagümrük güçlü, skorer ve her takıma karşı sorun çıkarabilecek potansiyelde bir takım. Ayrıca Galatasaray’ın, son 2 sezonda Karagümrük’e karşı oynadığı 3 lig maçında da galibiyeti bulunmuyor. Deplasman ekibinin bu maçta sahadan puan ya da puanlarla ayrılmasını bekliyorum.

Lazio - Sassuolo: Maç Sonucu 1

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Lazio - Sassuolo mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %71’i karşılaşmada ev sahibi ekip Lazio’nun kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ünTahmini:

Ara öncesi derbiyi farklı kaybeden Lazio’da teknik adam Sarri’nin mukavele uzatma görüşmelerine ara verildi. Orta saha ve savunma bağlantısındaki sıkıntılar devam ediyor. Son haftaların formda ekibi Sassuolo hedefine, ilk 6 içinde olmayı koydu. Lazio, bu hedef için önemli rakiplerden biri. Ofansif oyundaki etkinlikleri devam edecektir. İç sahada gole yakın olan Lazio’da skora dönük olur. Karşılıklı goller izlememiz zor olmaz.