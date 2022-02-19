Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Beşiktaş -Altay: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş-Altay mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %72’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Beşiktaş’ın deplasman krizi sürüyor... Siyah Beyazlılar, geçtiğimiz hafta Adana’da da son dakikada 2 puanı bırakınca yarışta yara aldı. Beşiktaş’ta Batshuayi’nin kart cezalısı olması, büyük handikap kuşkusuz! Altay son iki haftada toparlanma sinyalleri verse de, skor problemleri devam ediyor. Diğer tarafta ise iki haftadır kalelerini kapatmaları da önemli bir hadise. Beşiktaş favori olsa da, maçın dengeli ve kontrollü başlamasını bekliyorum. İlk yarıda gol sayısı 2’ye ulaşmayabilir.

AS Roma-Hellas Verona: 2.5 Üst

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı AS Roma-Hellas Verona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.









Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Roma, kupadaki İnter yenilgisi sonrası çıktığı Sassuolo deplasmanından beraberliği son dakika golü ile kurtardı. Savunmada hala güven veren bir yapıya sahip değiller. Verona, skora dönük oyunu ile bir çok takım için endişe verici bir rakip. Sezonun ilk yarısında 3-2’lik skorla kazanan taraf Verona olmuştu. Benzer bir şekilde goller izlememiz zor olmayacaktır. Öncelikli tercihim, karşılıklı gol var bahsi olacak.

Manchester City-Tottenham: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester City-Tottenham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %67’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Tottenham irtifa kaybediyor! Şampiyonlar Ligi’ne katılım adına ilk 4 hedefi bulunan Tottenham üst üste yaşadığı puan kayıpları ile ligde 8.’liğe kadar geriledi. Son 4 haftada oynadıkları maçlarda hep 2 ya da daha fazla gol kalelerinde gördüler. Manchester City’nin de gol yollarında başarılı olup hafta içinde Sporting’e tam 5 gol attığını düşünerek önerim ev sahibi 2.5 üst seçeneği olacak.