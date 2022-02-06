Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Alanyaspor - Galatasaray : Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Alanyaspor-Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Sarı Kırmızılılar, Torrent göreve geldikten sonra da toparlanamadı. Son 4 lig maçını da kaybeden Galatasaray, korkunç bir form grafiğine sahip. Farioli önderliğindeki Alanyaspor da etkili bir çıkış gösterdi. 3 maçtır da kazanıyorlar. Süper Lig’in taşıyıcı ekiplerinden biri böylesine zor günler geçiriyorken, Alanyaspor’un da bu motivasyonla puan almasını bekliyorum. Antalya ekibi en az 1 puan alacaktır.

B. Dortmund-B. Leverkusen: 2.5 Üst

İddaa programının Almanya Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı B. Dortmund-B. Leverkusen mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

FANATİK PREMİUM'DA YÜZDE 80 TUTTURMA ORANI! KUPON OYNAMADAN ÖNCE MUTLAKA GÖZATIN

Misli.com Yorumcusu Ali Can Koçak’ın Tercihi

2022'yi formda geçiren iki takım karşı karşıya. 3 maçta 9 puan alan B. Dortmund, 7 puan alan Leverkusen'i ağırlıyor. Kadrosuna takviye yapmayan Dortmund'da Haaland takımdan ayrılmadı. Bunu da transferden sayabiliriz. Ancak Norveçli golcü, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ligin en fazla gol atan 3. takımı olan Leverkusen, hücum hattına Zenit'ten Serdar Azmoun'u da ekledi. 27 yaşındaki golcü Rusya Ligi'ndeki 15 maçta 7 gol atmıştı. Ligin ilk yarısındaki maçta kazanan 4-3'lük skorla Dortmund maçı olmuştu. Yine gole doyarız.

Barcelona-Atletico Madrid: Maç Sonucu 1

İddaa programının İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona-Atletico Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

La Liga’nın hayal kırıklığı yaratan iki devi karşı karşıya gelecek. Al birini vur ötekine! Bu sezon kötü bir performansa imza atıyorlar. Hele ki Atletico, Simeona dönemindeki en kötü sezonunu yaşıyor. Atletico Madrid ligde oynadığı son 10 maçın 9’unda kalesini gole kapatamadı. Barcelona ise Xavi’nin göreve gelmesi ile iyi sinyaller verse de henüz üst düzey performans sergileyemedi. Çıkış arayan iki dev ekibin mücadelesinde karşılıklı goller bekliyorum.