Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Trabzonspor -Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor-Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Lider Trabzonspor son haftalarda lige damga vuran Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kasımpaşa, son 5 maçtan 15 puan çıkardı ve üst düzey işlere imza attı. Galatasaray değil, Kayseri, Giresun, Hatay gibi önemli rakipleri karşısında kazandı. Ve bu 5 maçta toplam 13 gol kaydetti. Trabzonspor karşısında da gol bulacakları görüşündeyim. 90 dakikada iki takımın da skor üreteceği görüşündeyim.

AS Roma-Genoa: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı AS Roma-Genoa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Roma’yı Empoli sınavı öncesinde biraz eleştirmiştim ancak inanılmaz bir reaksiyon vererek rakiplerinin işini 37 dakikada bitirdiler. Aslında bu ritmi sürdürebilirler. Zira aksi takdirde ilk 6’dan uzaklaşmak Avrupa kupalarını riske sokabilir. Genoa uzun zamandır ligde galibiyete hasret. Blessin önderliğinde de işler yolunda gitmeyecek. Roma’nın evinde hata yapmasını beklemiyorum. Mourinho ve öğrencileri 3 puana uzanır.

İnter-Milan: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı İnter-Milan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

İnter, Atalanta beraberliğini Venezia galibiyeti ile telafi etti. Zirvedeki yerleri şu an için sağlam. Fakat rakipler içinde en ciddi sınavı verecekleri ezeli rakipleri ile oynayacaklar. Milan, golsüz sonuçlanan Juventus maçında diri bir savunma direnci ile karşılaştı. Milano derbisinde her iki takımın oyun yapılarını gözeterek karşılıklı goller bekliyorum.