Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Galatasaray -Giresunspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Galatasaray-Giresunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray’da bu karşılaşma öncesinde kaotik bir ortam var. Yönetim içinde Fatih Terim hakkındaki fikir ayrılıkları, güven eksikliği artık ayyuka çıkmış durumda! Aynı zamanda Galatasaray’da tam 10 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Muslera, Diagne, Alparslan, Taylan, Kerem, Feghouli, Mohammed, Van Aanholt, Marcao ve Fatih Öztürk bu karşılaşmada görev alamayacak. Giresunspor yükselişte olan ve form durumu giderek artan bir takım. Problemler içinde olan Galatasaray’dan puan alacakları kanaatindeyim.

Karşıyaka-Petkim Spor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Basketbol Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Karşıyaka-Petkim Spor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %9’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Petkim Spor, Armand transferiyle skor potansiyelini arttırdı, oynadığı ilk maçta da bunu yansıttı ve takımına ilk deplasman galibiyetini aldırmıştı ancak sonraki maç evlerinde oynadıkları Merkezefendi maçı tam bir hayal kırıklığı ve 70 sayı üretebildiler, oyun kurucu G.Browne kötü günündeydi. G.Brownne bu maç oynamayabilir, durumu belirsiz. Koç Burak Gören ilk maçına çıkacak... Ev sahibi Pınar Karşıyaka, kadro kalitesi farkıyla beklendiği gibi Büyükçekmece'yi rahat geçti. Bu sezon bir maç kazanıp, bir maç kaybeden görüntüleri var ama zayıf rakiplere karşıhep üstün oynuyorlar. MBaye, Roll önemli eksikleri. Alex Tyus bugün doğum günü, maça motive/iştahlı çıkması muhtemel... Pınar Karşıyaka kazanır, 8.5 handikapı aşar görüşündeyim.

B. Leverkusen-Union Berlin: 2.5 Üst

İddaa programının Almanya Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı B. Leverkusen-Union Berlin mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmanın 2.5 üst biteceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Can Koçak’ın Tercihi

İlk yarıyı Şampiyonlar Ligi potasında tamamlayan B. Leverkusen'de hedef sezonu ilk 4'te tamamlamak. İlk yarıyı kötü kapatmış ve son 2 maçta 1 puan alabilmişlerdi. 2-1 mağlup oldukları Freiburg maçını boş geçen Patrik Schick, öncesinde oynadığı 3 maçta 8 gol attı. Gol krallığı yarışında 2. sırada yer alıyor. Afrika Uluslar Kupası, Union Berlin'i çok kötü etkileyecek. Takımın en golcü ismi olan Awoniyi, milli takıma gitti. Bir diğer forvet Sheraldo Becker de karantinada. Teknik direktör Urs Fischer, 25 yaşındaki Suleiman Abdullahi'nin forma şansı bulabileceğini söyledi. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maç 1-1 sona ermişti. Leverkusen, 2022'ye kazanarak başlar.