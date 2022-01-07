Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Trabzonspor – Yeni Malatyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan Trabzonspor – Yeni Malatyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada Trabzonspor’un maçı kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tahmini:

İlk yarının fırtına takımı Trabzonspor, sezonun ikinci yarısına evinde başlarken Gervinho, Nwakaeme, Djaniny ve Edgar Ie gibi as isimlerinden yoksun. Sezonun ilk yarısındaki en olumsuz yönleri, lider takım olmalarına rağmen rakiplere 15,6 ortalama ile maç başına en fazla şut şansı veren ekip olmalarıydı. Sumudica'nın da birçok kez belirttiği gibi kadro kalitesi lig ortalamasının altında olan Yeni Malatyaspor, öyle ki ilk yarının birçok maçında oyuncu değişikliği haklarını dahi tamamlamadı. Kadronun bu durumu yetmezmiş gibi bir de 7 golle takımın en golcü ismi Tetteh ve as sol bek Haddadi, milli takımda. Süper Oran farkıyla oranı daha cazip hale gelen Trabzonspor tercihi çok ideal. Daha yüksek oran arayanlar handikaplı tercihlere yönelebilir.

Bayern Münih - Monchengladbach: Maç Sonucu 1

İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Bayern Münih – Borussia Monchengladbach mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini:

9 puan farkla lider olan Bayern’le rakiplerinin arasının farkı kapatması çok da olası görünmüyor. Elbette söylediklerimizin kesinliği yok ama Bayern’in seviyesi ve sonuçlar malum. Ayrıca 3 haftalık aranın ardından Allianz Arena’da 2022’nin ilk sınavı olması sebebiyle de, Nagelsmann’ın öğrencilerinden puan kaybı beklemiyorum. Gladbach en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Yüksek skorlu bir Bayern galibiyeti görebiliriz.

Bordeaux - Marsilya: Maç Sonucu 2

İddaa programının Fransa Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Bordeaux - Marsilya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Bordeaux'da Covid ve Afrika Kupası'na giden oyunculardan dolayı uzayıp giden bir eksikler listesi var. Benzer durumda çıktığı kupa maçını hiçbir varlık sergileyemeden kaybetti. Üstelik o maçta Brian ve Traore'yi de sakatlığa kurban verdi. Elde kalan forverlerden Hwang ve Elis de çok etkisizdi. Marsilya son 8 resmi maçının 6'sını kazanarak çıkışa geçti. Dieng cezalı ama diğer pır pır forvet Cengiz tam randımanlı oynamaya başladı. Risk almak istemeyen direk 2 oynasın ama ben Bordeaux'nun gol atamadan kaybetmesini beklediğimden tercihim H2.