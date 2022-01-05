Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Beşiktaş - Antalyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Kupa bülteninde günün öne çıkan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada Beşiktaş’ın maçı kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini:

Tam 14 yıl aradan sonra Süper Kupa karşılaşması, tekrar ülke sınırlarımız dışında oynanacak. 2006 ila 2008 periyodundaki Süper Kupa mücadeleleri Almanya’da oynanmıştı. Bu defa Katar’ın başkenti Doha’da oynanacak. Beşiktaş en son Galatasaray ’ı yenip kupanın sahibi olmuştu 16 yıl önce. Siyah Beyazlılar, bu kulvarda pek şanslı değiller uzun zamandır. Antalyaspor da ilk kez bu deneyime ortak olacak. Elbette Beşiktaş maçın favorisi ancak her sonuca gebe bir karşılaşma. Sonuçta iki taraf için de deplasman havasında geçecek bir maç. Süper Kupa’da taraf tercihi yerine, seçimim ‘2.5 üst’ olacak.

Chelsea - Tottenaham: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Lig Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Chelsea - Tottenham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Chelsea biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Son 11 resmi maçının 7'sini kazanamadı. Tottenham daha iyi durumda. Conte ile çıktığı 8 lig maçını kaybetmedi. Bunların 5'inde gol yemedi. Lig Kupası'nda yarı fnal iki maç üstünden oynanacak. İş rövanşa kalabilir. İki takım da neredeyse 3 günde bir maç yapmaktan yoruldu. Covid vakalarının da tavan yaptığını düşünürsek bu maçtan az gollü bir beraberlik bekleyebiliriz.

Leganes – Real Sociedad: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının İspanya Kral Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Leganes – Real Sociedad mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tahmini:

Sociedad, sezona çok iyi başlamıştı fakat son haftalarda üst üste olumsuz sonuçlar aldılar. La Liga'da 6 maçtır kazanamayan Sociedad, Leganes'i mağlup ederek Kral Kupası'nda yoluna devam etmenin hedefinde olacak. Gollü bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum.