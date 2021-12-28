Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Trabzonspor - Boluspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan Trabzonspor - Boluspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Süper Lig’de şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan Trabzonspor, ilk devreyi ciddi bir puan farkıyla zirvede tamamladı. Abdullah Avcı’nın kupada fazla forma şansı bulamayan isimlere şans vermesi muhtemel olsa da, Bordo Mavililer’in kadro kalitesi çok iyi seviyede. Boluspor için bu sezon işler yolunda gitmiyor. Güç farkı da çok bariz. Kupada da Trabzonspor’un hata yapmayacağını düşünüyorum.

Galatasaray - Denizlispor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Galatasaray - Denizlispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

G.Saray'da Fatih Terim uzun bir aradan sonra kulübede olacak. Takımın ekstra istekli olmasını bekleyebiliriz. Muhtemelen fazla süre almayan oyuncular sahada olacak ve kendilerini göstermeye çalışacak. Denizlispor 1.Lig'in sorunlu takımlarından. Şu an kupayı düşünecek durumu yok. G.Saray'ın farklı ve yüksek bir skor ile kazanmasını bekleyebiliriz.

Leicester City - Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Leicester City - Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Bir maç eksiği bulunan Liverpool şu anda Manchester City’nin 6 puan gerisinde… Şampiyonluk yarışında yara almayıp zirveden uzak kalmak istemiyorlar. Geçen sezon bunun handikapını yaşayıp ligin ikinci yarısında yarıştan kopmuşlardı. Bu nedenle bu maçı son derece ciddiye alacaklardır. Leicester City’nin ise geçen sezonki performansından eser yok. Çok inişli, çıkışlı ve istikrarsız bir grafik çiziyorlar. Liverpool galibiyeti en doğru tercih olacaktır.