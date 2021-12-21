Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Altay – Trabzonspor Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Lig bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Altay – Trabzonspor karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %63’ü konuk ekipten galibiyet bekliyor.

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Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Altay son dönemde gollü maçlara imza atsa da uzun zamandır ligde kazanamıyor. Bu maçta rakipleri uzak ara lider Trabzon olacak. Buna rağmen ben ilk yarı savunmaların sağlam durmasını bekliyorum.

Başakşehir – Giresunspor Maç Sonucu 1

Süper Lig programında günün açılış maçlarından Başakşehir – Giresunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Giresunspor, Hakan Keleş yönetiminde mütevazi kadrosu ile olağanüstü işlere imza atıyor. Hafta sonu önerdiğimiz gibi Altay’ı mağlup ettiler. Ancak bu kez rakipleri Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesinin ardından ligin en formda ekibi Başakşehir. Kadro kalitesinin de etkisiyle Başakşehir’in bu maçtan 3 puanla ayrılacağı görüşündeyim.

Adana Demirspor – Galatasaray Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok oynanan maçlarından Adana Demirspor – Galatasaray karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %39’u Sarı-Kırmızılı ekibin mücadeleden galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Adana Demir, Giresun ve Alanya engellerini 6 puanla geçerek kendini üst sıralara atmayı başardı. Galatasaray ise lig yarışında gerilerde kaldı. Bu maç gollü geçmeye aday. Galatasaray en az 2 gol bulur.