Günün En Çok Oynanan Maçları

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Leverkusen - Hoffenheim: Maç Sonucu 1

İddaa programının Almanya Bundesliga bülteninde günün öne çıkan Leverkusen - Hoffenheim mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Can Koçak’ın Tercihi

Leverkusen, 2-0 öne geçtiği maçta E. Frankfurt'a 5-2 mağlup oldu. Bu kötü skoru bir an önce unutturmak isteyeceklerdir. İç sahadaki son maçta G. Furth'ü 7-1 mağlup etmişlerdi. O maçta 4 gol atan Schick, E. Frankfurt deplasmanında da 2 defa gol sevinci yaşadı. Bu maçta da gözler onun üzerinde olacak. Hoffenheim ise uçuyor. 4 maçtır kazanıyorlar. Zevkli geçmesi muhtemel maçta gole doyarız.

Arsenal – West Ham United : Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Arsenal – West Ham United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

İlk 4 yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele kıran kırana geçecektir. Arsenal hafta sonu rahat kazanmış gibi gözükse de ilk gole kadar zorlandı. Ben bu maçın da çok zor olmasını bekliyorum. Devrede eşitlik bozulmaz.

Augsburg – Leipzig: Maç Sonucu 2

İddaa programının Almanya Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Augsburg - Leipzig mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Can Koçak’ın Tercihi

Leipzig, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı ilk maçta Gladbach'ı 4-1 mağlup etti. Hücum hattındaki Andre Silva ve Nkunku'nun performansı Tedesco'yu oldukça mutlu etmiştir. Augsburg ise deplasmanda Köln'ü 2-0 mağlup ederek moral buldu. Geçen haftayı olumlu sonuçlarla geçen iki takımın mücadelesinde fileler karşılıklı havalanır.