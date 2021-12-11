Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Başakşehir-Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir-Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %51’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde başka bir takım haline büründü. Adeta rakip tanımıyorlar. Son derece güçlü bir oyuna sahipler. Bu maçta da sahadan 3 puanı alacak tarafın Başakşehir olacağı kanaatindeyim.

Antalyaspor- Trabzonspor : Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Trabzonspor ligde net bir puan farkıyla lider durumda… Bordo mavili takım oynadığı maçlarda rakiplerine pozisyon verirken özellikle kaleci Uğurcan’ın üst düzey performansı ile galibiyete uzanıyor. Antalyaspor, Nuri Şahin’in takımının başına geçmesinin ardından ciddi bir mesafe kat etti. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında son vuruşlarda başarısız oldukları için puan alamadılar. Ancak Trabzonspor karşısında ben bir sürprize imza atacakları görüşündeyim.

Arsenal-Southampton: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Arsenal-Southampton mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Üst üste iki lig maçını kaybeden Arsenal, tekrar Emirates’e dönüyor. Bu sezon Arsenal özellikle iç sahada ne denli tehlikeli bir takım olduğunu gösteriyor. Chelsea mağlubiyetinden beri de yenilgi yaşamadılar içeride. Arsenal, lig maçlarında Southampton’a karşı iç sahada 34 yıldır kaybetmiyor! Bu da önemli bir detay. Hasenhüttl’ın ekibi formsuz bir süreçten geçiyor. İlk 6 için mücadelesini sürdüren Arsenal’ın, bu defa hata yapmasını beklemiyorum.