Günün En Çok Oynanan Maçları

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Altay - Hatayspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan Altay - Hatayspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Altay iki zorlu deplasmandan aldığı 1'er puanın morali ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk maçına çıkacak. Stada ismini veren kişi yönetiminde Altay'ın çok motive çıkacağını tahmin edebiliriz. Hoca G.Saray maçından sonra çok güven veren ve şartlar ne olursun sezon sonuna kadar Altay'ın başında olacağına dair açıklamalar yaptı. Hatay'da son haftalarda bir düşüş var ve böyle bir açılış gecesini mahvetmez diye düşünüyorum. 1 öncelikli 10 Çifte Şans bu bültenin en güvenilir seçimlerindendir. Oranının maç saatine kadar düşmesini bekliyorum.

Schalke - Nürnberg : Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Almanya Bundesliga 2 bülteninde günün öne çıkan maçı Schalke 04 - Nünrberg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Can Koçak’ın Tercihi

Schalke'de korona süreci devam eden teknik direktör Dimitrios Grammozis, Nürnberg karşısında da takımının başında olamayacak. 2 gol attığı Sandhausen maçının ardından St. Pauli maçında görev alamayan Mariul Bülter, bu maçta da olmayacak. Terodde'nin de olmadığını düşünürsek Schalke hücumda zorlanabilir. 2-1 yenildikleri St. Pauli maçında forvet hattında görev alan Pieringer ve Dadaşov'un bu sezon ligde attığı gol sayısı toplam 1... Nürnberg, son 3 maçında 2 galibiyet aldı ve sadece lider St. Pauli'ye yenildi. Deplasman performansları oldukça ilgi çekici... İlk 4 maçta 4 beraberlik aldıktan sonra son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldılar. Hücum konusunda sıkıntı çekmesini beklediğim Schalke'ye de yenilmezler.

Brentford - Watford: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Brentford - Watford mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Ev sahibi Brentford sezona iyi başlayıp son dönemde düşüş yaşayanlardan oldu. Leeds deplasmanında galibiyete ulaşmalarına az kalmıştı ama son anlarda gelen golle beraberlikle ayrıldılar. Yalnız önemli nokta şu ki takımın en önemli golcüsü Toney sakat. 4 gol 2 asisti var.Bir diğer forveti Canos ise cezalı. O da 2 gol 3 asiste sahip. Watford ise ölüm fikstürünü nihayet bitirdi.arsenal,Man Utd, Leicester, Chelsea, Man City gibi devlerle üst üste oynadığı 5 maçtan 3 puan çıkarması bile başarı.Onlarda da İsmail Sarr'ın yokluğu sürüyor ama oyun olarak deplasmanda puana yakın olduklarını düşünüyorum. Hele ki rakibin iki golcüsü yokken. Sistemciler 2 de oynayabilir. Skor tahminim 1-2...