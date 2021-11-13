Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Türkiye-Cebelitarık: 5,5 Alt

İddaa programının Dünya Kupası Avrupa elemeleri G Grubu günün öne çıkan maçı Türkiye-Cebelitarık mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı karşılaşmada 5,5 alt olacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Millilerimiz yeni teknik adam Stefan Kuntz ile yeni bir sayfa açtı. Letonya deplasmanında son dakikada gelen penaltı golü ile kazanan oyuncularımızın azalan öz güvenlerinin yerine geldiğini düşünüyorum. Cebelitarık, oynadığı eleme maçlarının tümünü kaybetmiş bir ekip. Amatör seviyede olmaları milli takımımız için avantaj. Yerine gelen öz güvenin zayıf rakibimiz karşısında gollü bir galibiyet getirme umutları yüksek. İlk yarıdan baskın bir oyunla skora dönük bir oyun izleyeceğiz. İlk 45 dakikada en az iki gol görmemiz muhtemel.

Bosna Hersek-Finlandiya: Maç Sonucu 1

İddaa programının Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu bülteninde günün öne çıkan maçı Bosna Hersek Finlandiya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu İlker Kaşka’nın Tercihi

İki takım adına çok kritik bir karşılaşma. Kazanan takım şansını son maça taşıyacak. Bu yüzden de iki ekip adına kontrollü bir maç bekliyorum. Ancak Bosna Hersek’te Pjanic ile Dzeko bu mücadele de fark yaratacak isimler olacak. Ev sahibi takım galibiyet adına bir adım daha önde.

Belçika-Estonya: 3,5 Üst

İddaa programının Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu bülteninde günün öne çıkan Belçika-Estonya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmanın 3,5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Geçtiğimiz ay Uluslar Ligi’ni 4. sırada tamamlayan Belçika, tarihinin en iyi jenerasyonuyla bir türlü başarı yakalayamadı. Dünya Kupası için de bu maçı kazanmaları yetecek. Estonya ilk maçta da öne geçmesine karşın Belçika’nın peş peşe bulduğu gollerle 5-2 kaybetmişti. Roberto Martinez, işini şansa bırakmaz. Belçika ilk yarıdan maçı koparıp Katar biletini alır. İlk yarı 1.5 üstü tercihi, oran açısından da daha tatmin edici.