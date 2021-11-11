Günün En Çok Oynanan Maçları

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Gürcistan - İsveç: Maç Sonucu 2

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Gürcistan - isveç mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %55’i karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Batum’da 3’te 0 yapan Gürcistan, grubun en misafirperver ekibi oldu. Gruptaki son resmi maçını oynayacak olan Gürcüler, en azından bir önceki fikstürde Kosova’yı yenmeyi başardılar ve misyonlarını tamamladılar. İsveç, İspanya’nın 2 puan önünde. Son maçı da İspanya’da oynayacaklar. Elit seviye oyuncularıyla İsveç’i yine kazanmaya yakın görüyorum. İspanya sınavı öncesinde hata yapmazlar diye tahmin ediyorum.

İrlan – Portekiz : Maç Sonucu 2

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı İrlanda - Portekiz mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada Portekiz’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

İrlanda’nın matematiksel olarak hala daha Dünya Kupası’na katılma şansı olsa da imkansıza yakın. Portekiz son dönemde çıkışta. 5 maçta 5 galibiyet elde ettiler. Bu maçta da Sırbistan ile kıyasıya bir rekabet içinde olan Portekiz kazanır.

Romanya - İzlanda: Maç Sonucu 1

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Romanya - İzlanda mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Romanya’nın genç nesli oldukça dikkat çekici. Galatasaray forması giyen Cicaldau ve Morutan’ın yanında iyi bir nesil geliyor. İzlanda önünde de fark yaratırlar.