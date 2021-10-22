Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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Yeni Malatyaspor-Altay: Maç Sonucu 0

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Yeni Malatyaspor-Altay mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Yeni Malatyaspor teknik direktör değişikliğine gidilmesi ile birlikte reaksiyon gösterdi ve tam 5 hafta sonra ligde galibiyet elde etti. Hem de ligin güçlü ve geniş kadroya sahip olan ekiplerinden Adana Demirspor’u deplasmanda mağlup etmeyi başardılar. Sumudica’nın takıma yeni bir heyecan getirdiği ortada idi. Malatya’nın saha ve seyircisi önünde son iki haftadır düşüş yaşayan Altay’ı mağlup edeceğini düşünüyorum.

CSKA Moskova-Olympiacos: Maç Sonucu 1

İddaa programının Euroleague Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı CSKA Moskova-Olympiacos mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ın Tercihi

CSKA Moskova, sezona özellikle Shengelia'nın etkili performansıyla iyi bir şekilde başlamıştı. Onun sakatlanması ile sıkıntı yaşamaları muhtemel ki bu durumda çıktıkları ilk maçta Kızılyıldız karşısında zorlandılar ve 78-76 kazanabildiler. İlk 4 maç sonunda 3 galibiyetleri bulunuyor. Olympiacos da sezona müthiş başladı. İç sahada 3'te 3 yaparlarken tek yenilgileri Barcelona deplasmanında geldi. Uzatma sonunda son topu değerlendiremeyerek kaybettiler. Nitekim maçı kazanma noktasında avantajlı konumdaydılar. Nikola Milutinov ve Tornike Shengelia'nın olmadığı CSKA Moskova'da Marius Grigonis'in durumu belirsiz. Yeni fanatik.com.tr/transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> transfer Kenneth Faried ise VTB'de oynadıktan sonra EuroLeague'de de forma giyebilecek durumda. Olympiacos'ta bir eksik bulunmuyor. Şu ana kadar Olympiacos'u daha çok beğensem de yapı olarak CSKA'nın onlara üstünlük kurabileceğini düşünüyorum. CSKA Moskova'nın kazanmasını bekliyorum.

Arsenal-Aston Villa:

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Arsenal-Aston Villa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada Arsenal’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Aston Villa ligde son 2 haftadır istediği sonuçları elde edemiyor. Önce Tottenham ardından Wolves’a mağlup oldular. Ancak Manchester United’ı deplasmanda yenme başarısı gösterdiler. Potansiyelleri ve ortaya koydukları futbol her takıma sorun çıkarabilecek düzeyde. Arsenal karşısında da reaksiyon gösterip en azından 2 farklı kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Aston Villa’nın, Arsenal karşısında puan alması da sürpriz olmayacaktır.



