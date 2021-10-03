Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe - Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Kasımpaşa oyun disiplini düşük ve bu sezon beklenen reaksiyonu gösteremeyen bir takım… İç sahada önce Sivasspor beraberliği ardından Olympiakos mağlubiyeti ile galibiyet alamayan Fenerbahçe’nin bu hasrete son vereceği ve Kasımpaşa’yı yenerek taraftarını mutlu edeceği görüşündeyim.

Rizespor - Galatasaray : Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Rizespor - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı karşılaşmada Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Rizespor ligimizin en formsuz takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Galatasaray, Marsilya deplasmanın yorgunluğuyla gelecek olsa da iki takım arasında bariz bir kalite farkı var. Marsilya’dan moralli dönen Galatasaray kazanır.

Roma – Empoli: Maç Sonucu 1

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Roma - Empoli mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı karşılaşmada Roma’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Derbiyi kaybettikten sonra Avrupa arenasında kazanan Roma, yolculuk yorgunu olarak çıkacak. Ayrıca rakip Empoli, iyi oyunuyla Mourinho’nun ekibine zorluk çıkarabilecek seviyede. Mourinho, Udinese maçında olduğu gibi takımını yormadan, oyun temposunu düşürmek isteyebilir. Bu yüzden kontrollü oyun ve bağlantısında orta skorlu bir sonuç bekliyorum.