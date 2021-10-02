Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Kayserispor - Trabzonspor : Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kayserispor - Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Kayserispor Hikmet Karaman ile iyi bir çıkış yakalasa da zaman zaman sergilediği oyunda dalgalanmalar oluyor. 3-0 galibiyet ile tamamladıkları Galatasaray maçının ardından aynı oyun, tempoyu Giresun deplasmanında sergileyemediler. Trabzonspor ligde üst üste puan kayıpları yaşadı. Konyaspor ve Alanyaspor beraberlikleri ile Trabzonspor 2 haftada 4 puan kaybetti. Hugo ve Hüseyin Türkmen cezası nedeniyle forma giyemeyecek olsa da maçı Trabzonspor’un kazanacağı görüşündeyim.

Beşiktaş - Sivasspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş - Sivasspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Beşiktaş açısından Ajax sınavı geride kaldı ve milli ara öncesinde birçok oyuncunun yokluğunda Sivas’ı konuk edecekler. Bu kadar eksiğin olduğu bir ortamda Sivas golüne bahis almak son derece mantıklı.

Sassuolo - Inter: Maç Sonucu 2

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Sassuolo - Inter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada Inter’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Sassuolo, Salernitana karşısında kazanırken oyun temposu olarak beklentilerin çok altındaydı. Sezon başından bu yana oyun anlamında yeterli seviyede olmadıkları malum. İnter, oyun aklı ile keyif veren bir ekip. Ukrayna deplasmanından istediğini alarak dönen İnter, Fiorentina deplasmanında olduğu gibi sonuca tecrübesi ve kalitesi ile gidecektir. Sassuolo, hazır değilken, İnter galibiyetine yönelik bahis almayı mantıklı buluyorum.