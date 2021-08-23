Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Trabzonspor - Sivasspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor - Sivasspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü karşılaşmada Trabzonspor’un kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İki takımda Avrupa yorgunu! Sivasspor Kopenhag’a, Trabzonspor ise Roma’ya kaybetti. Ancak Trabzonspor’un rakibinin daha güçlü olduğuna ve ortaya koyduğu futbolun da kaybetmesine rağmen alkış aldığına dikkat çekmek gerekli. Bordo mavililer sezona iyi bir başlangıç yaptı. Transferlerini erkenden gerçekleştirmesi ve takım oyununun oturması onlar için büyük bir artı. Tabii ki bir de geniş ve kaliteli bir kadro kurdular. Son 3 maçını da kaybeden, fizik olarak yıpranan Sivasspor karşısında da kazanmalarını bekliyorum.

Galatasaray - Hatayspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Galatasaray - Hatayspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i karşılaşmada Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Marcao’nun aldığı ceza sonrasında Galatasaray için iyi haber yeni transferi Nelsson’un lisansı hafta sonunda çıkarıldı. Danimarkalı stoperin bugün forma giymesini bekliyoruz. Orta sahada ise yine Berkan-Taylan ve Cicaldau üçlüsü görev alacak. Galatasaray skor üretebilen bir takım. Hatayspor karşısında galibiyete yakın olan taraf. Ancak savunmadaki bireysel hatalar sezon başlangıcından bu yana Galatasaray’ın oynadığı tüm maçlarda en büyük problemi. Hatayspor’un da bu maçta skora katkı vermesini bekliyorum

West Ham – Leicester City: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı West Ham – Leicester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

West Ham, geriye düşmesine rağmen Newcastle önünde kazanmayı başardı ve hatta 4 gol attı. Geçen seneki formlarını aynen sürdürüyorlar. Leicester ise tek golle Wolves’I geçti ancak oyun olarak özellikle savunmada sıkıntılar çok yaşadı. Wolves neredeyse 60 dakikayı savunmaya ayırmasa ve son yarım saatteki gibi etkili oyununu maçın geneline belli sürelerde yayabilseydi sıkıntı büyürdü Leicester adına. Hücum hattı için Leicester’a söz yok belki ama ilk maçtaki savunma dengesizlikleri, geçen sezonki iyi savunmanın uzağındaydı. Lige tam adapte değiller henüz. Üst banko bir maç düşünüyorum. Heyecanlandıran oran ise ilk yarı 1.5 üst.