Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Altay - Adanaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Altay - Adanaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Altay iki haftadır kazanamıyor ve ilk 2 iddiasını neredeyse kaybetmiş durumda! Bu maçı kazanmaları halinde Adana Demirspor ile puan farkı 4’e düşecek. Kısaca eğer bir mucize olmazsa Süper Lig için play off’ta mücadele edecekler. Adanaspor ise ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi. Altay’ın kazanacağı ve en az 3 gol izleyeceğimiz bir maç olmasını bekliyorum.

Samsunspor - Bursaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Samsunspor - Bursaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü karşılaşmada Samsunspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Samsun’da Menemen beraberliği sonrası ikinci sıranın kaybedilmesinin faturası 3 oyuncuya kesildi, takım kaptanı olan sağ bek Caner Arıcı, sol bek Kerem Can Akyüz ve yedek kanat oyuncusu Burak çalık kadro dışı bırakıldı. Oyuncular da bu gelişme sonrası bir idman idmana çıkmama boykotu yaptı. Krizi kazanarak aşmak zorundalar. İkinci sıradaki Adana Demir’in lider Giresun’u yenip zirve ile puan farkını 2’ye indirmişken hata lüksleri yok. Bursaspor standart oyununu Bandırma önünde de sürdürdü. Yeşil-Beyazlılar geriye düştükleri maçı oyuna sonradan giren 18 yaşındaki Eren Güler’in 85 ve 90+4’te attığı gollerle kazandı. Ayrıca değerlendiremedikleri pozisyonlar da yaşadılar. Son 10 deplasmanın 9’unda gol attılar ve bu süreçte 9 maçları 2.5 üstü skorlarla tamamlandı. Hızlı hücumlarla Samsun’un da canını yakabilirler. İlk yarıda 1.5 üstü riski alınır.

Leeds United - Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Premier Lig karşılaşması Leeds United - Liverpool mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Hafta içinde Ozan Kabak’ın pasında Salah golü atsa Real Madrid karşısında belki başka senaryo konuşuyor olabilirdik ancak Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Ligde ise geçen hafta Villa’yı 2-1 zor geçtiler. Artık tek hedef kaldı, o da Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek. Leeds, geçen hafta Man City’yi 10 kişi kalmasına rağmen yenerek sükse yaptı. Bielsa yine övgüleri topladı. Lakin artık Liverpool için kayıp zamanları bitti. Bir şekilde kazanacaklarını düşünüyorum. Diğer seçenek üst.