Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe - Denizlispor: Maç Sonucu 1

Galatasaray ve Beşiktaş’ın yenilmesiyle Fenerbahçe’ye adeta piyango kondu. Sarı lacivertliler, kazanması halinde tekrar yarışa ortak olacak. Denizlispor’da Özer kart cezalısı. Recep Niyaz, Özgür Çek ve Ben Mohamed de sakat. Fenerbahçe, önüne sunulan fırsatı geri tepmez.

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Alanyaspor’da Tzavellas, Ceyhun ve Bareiro cezalı. Babacar’ın sakatlığı var. Caulker ise Covid. Gençlerbirliği’nde Ayite cezalı. İki takımdan da goller izleriz.

Barcelona – Real Valladolid: Maç Sonucu 1

İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona – Real Valladolid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %90’ı karşılaşmada Barcelona’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Atletico Madrid’in, Sevilla’ya mağlup olması sonrasında La Liga’da şampiyonluk rekabeti iyice kızıştı. Barcelona kazanması halinde lider Atletico ile puan farkını 1’e indirecek. Barcelona önümüzdeki haftada El Classico’da Real Madrid deplasmanında olacak. Dev derbi öncesinde Barcelona hata yapmaz ve Valladolid karşısında en az 2 farklı net bir galibiyet alır diyorum.

Bursaspor - Altay : Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı TFF 1. Lig karşılaşması Bursaspor - Altay mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Altay’ın hedefi Süper Lig ve kalan haftalarda lider ya da ikincilik şansı bulunan son derece formda bir takım. Galip gelmeleri halinde 3.’lük koltuğuna yükselecekler ve ligde oynadıkları son 4 maçı da kazandılar. Kısaca hedefi olan, şampiyonluk yarışı içinde, formda ve etkili hücum oyuncularına sahip bir Altay’dan bahsediyoruz. Bursaspor’da ise bu sezon sorunlar deyim yerinde ise eksik olmadı. Genç oyuncuları ile takdir edilesi bir performans sergilese de Bursaspor’un, Altay karşısında çok fazla direnç gösterebileceğini zannetmiyorum. Altay kazanacaktır.