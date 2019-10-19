Günün en çok iddaa oynanan maçları ve yorumları

Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Juventus – Bologna: Maç sonucu 1

Misli.com üyelerinin %78’i kuponlarında Juventus galibiyetine yer vermiş durumda.

Kerimcan Durmaz’ın Yorumu

Juventus milli araya 5 resmi maçlık galibiyet serisiyle güven vererek girdi. Bolgona ise 4 haftadır kazanamıyor. Stoper oynatılan Gary Medel cezalı, bir diğer as savunmacı Takehiro Tomiyasu da sakat. İki as savunmacısından yoksun, formsuz, takımın en skorerinin 3 golle 37 yaşındaki Rodrigo Palacio olduğu Bologna'nın, Juventus'a direnmesi zor. Milli yıldızımız Merih Demiral'ın oynadığı Juventus kazanır. Handikap tercihine de oynanır.

Mallorca – Real Madrid: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin tercihi %71 oynanma oranıyla deplasmanda Real Madrid galibiyeti.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Mallorca nihayet milli ara öncesi sizlere önerdiğim gibi Espanyol önünde 2-0 kazandı. Gidişat kötü gibi gözükse de aslında lige yeni gelen bir takım için çok zor ekiplerle oynadılar. Bu hafta da başka bir zorlu rakip Real’I ağırlayacaklar.Lider Real, eleştiri okları sürse de üst üste kazanmaya başladı. Yalnız Kroos ve Gareth Bale bu maçta yoklar. Asensio ve Nacho da zaten sakat olanlar. Yine de Real kazanır ancak evindeki 5 maçta sadece 4 gol yiyen Mallorca kolay teslim olmaz.

Lyon – Dijon: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %68’lik kısmı ev sahibi ekip Lyon’un mücadeleden galip ayrılacağı yönünde.

Caner İşbeğendiren’in yorumu

Lyon için sezon parlak başlamadı. Çok talihsiz sonuçlara imza atan Rudi Garcia’nın ekibi, ligde tam 7 haftadır maç kazanamıyor. Devler Ligi’nde en son Leipzig karşısında kazansalar da artık ligde de reaksiyon gösterme zamanı geldi. Ara öncesinde son iki maçını kazanan Dijon toparlansa da Lyon için galibiyet adına bundan daha iyi bir hafta olamaz. Milli ara dönüşünde Lyon’dan bu kez puan kaybı beklemiyorum. Depay da bence haftalar sonra golle buluşacaktır.

Dortmund – Monchengladbach: Maç Sonucu 1

Misli.com’dan bu mücadeleye oynayan bahis severlerin %43’lük kısmı ev sahibi kazanır diyor.

Fatih Demireli’nin yorumu

Birçok kişi ligin zirvesinde Borussia'lardan Dortmund'u bekliyordu ama ligin bu döneminde ligin zirvesinde Borussia'lardan Mönchengladbach var. Dortmund son üç maçını galip durumda olmasına rağmen kazanamadı, bu maçların hepsi 2-2 bitti. Teknik Direktör Lucien Favre eleştiri oklarını üzerine çekti. İsviçreli teknik adamın haftalardır forma giyemeyen Nico Schulz'u kadroya alması bekleniyor. Gladbach milli ara öncesi Augsburg'u 5-1 yenerek gövde gösterisi yapmıştı. Sakatlıkları geçen Stindl ve Hofmann kadroya dönüyor, Ginter ise sakat. Beklentim karşılıklı göller.