Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Maccabi Rishon – AS Monaco: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %25’i kuponlarında AS Monaco galibiyetine yer vermiş durumda.

Önder Karakaya’nın Yorumu

A Grubu'na kayıpsız giren Monaco, henüz ilk galibiyetini arayan Maccabi Rishon'a konuk oluyor. İsrail ekibi açılış haftasında misafir ettiği Promitheas önünde berbat bir görüntü vermişti. Geçen hafta Bologna deplasmanında kaybetmelerine karşın bir nebze daha umut veren bir performans ortaya koyduklarını ifade etmek mümkün. Yine de Rishon takımı henüz Monaco gibi bir rakiple aşık atabilecek seviyede değil. Handikaplı seçimler riskli olabilir, çünkü çarşamba akşamı nispeten dirençli bir ev sahibi göreceğimizi düşünüyorum. Ancak ne olursa olsun Monaco galibiyete yakın taraf.

Lokomotiv Kuban – Limoges: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %16’sı Lokomotiv Kuban’ın galip geleceğini düşünüyor.

Can Özay’ın Yorumu

Lokomotiv iyi bir takıma sahip fakat uyum sorunlarını çözemedi henüz. Astana karşısında VTB’de sürpriz bir mağlubiyetaldı. Sam Dekker, Kulagin ve O’Bryant gibi bu tür maçlarda fark yaratacak çok değerli isimlere sahipler. Limoges, Monaco maçında evinde ağır bir yenilgi aldı ve istikrarsız çizgi de devam ediyorlar. Ev sahibi farklı bir galibiyet almak isteyecektir.

Joventut Badalona– Darüşşafaka: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %25’i bu maçta Darüşşafaka’nın deplasmanda kazanacağını düşünüyor.

Önder Karakaya’nın Yorumu

Geçtiğimiz hafta evinde Brescia'yı alt ederek bu sezonun ilk resmi müsabaka galibiyetini elde eden Joventut Badalona, çarşamba gecesi Darüşşafaka'yı konuk edecek. Daçka, Eurocup'ta geride kalan iki maçın ardından namağlup pozisyonunu koruyor. Katalanların temsilcimizden daha kaliteli bir rotasyonu yok. BSL'de İTÜ karşısında şov yapan yeşil-siyahlıların moralli geldiği bu deplasmanda en azından kafa kafaya oynamasını bekliyorum. Handikap avantajı eşliğinde Darüşşafaka seçimi epey mantıklı görünüyor.

Brescia – Olimpija Ljubljana: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %30’u ev sahibi Brescia’nın maçı kazanacağını düşünüyor.

Önder Karakaya’nın Yorumu

Olimpija Ljubljana geçen hafta Kazan deplasmanında bölüm bölüm çok olumlu işler çıkarsa da henüz bu seviyelerde zirveyi zorlayabilecek bir takım olmadığını gösterdi. Brescia onlar için ağır bir deplasman. İtalyanlar her ne kadar evden uzaktayken sıkıntı çekseler de içeride farklı bir görüntü çiziyorlar. Benim açımdan bu haftanın güvenilir seçimlerinden bir tanesi; Brescia kazanır.