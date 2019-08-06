Beşiktaş, Villarreal'in savunmacısı Victor Ruiz ile anlaştı. İşte Güntekin Onay'ın Victor Ruiz transferi için yaptığı açıklamalar:

RUIZ, İYİ PAS DAĞITABİLEN BİR OYUNCU

"Victor Ruiz, Abdullah Avcı'nın aradığı niteliklerde bir stoper. Özellikle arkadan oyun kurmak isteyen takımlardaki stoperlerin pas kalitesi çok önemlidir. Victor Ruiz, ayağı düzgün bir stoper. İyi pas dağıtabilen bir oyuncu. Sol ayağı iyi ve aynı zamanda pozisyon bilgisi ve sezgileri de olan bir oyuncu. Belki Türkiye'de çok sıkça tercih edilen ensesine basıp kafasını dirseğiyle çıkan sert, hamleli stoper değil ama her şeyden önce futbolculuğu iyi olan bir stoper. Stoper, 'Güçlü, hamleli ve sert olacak' diye algı vardır. Artık dünya değişiyor. Stoperlerin futbolculuk meziyetleri ve kesiciliğinin yanında topu oyuna sokma becerileri de çok önemli."

GUARDIOLA, YENİ KURAL İÇİN HEMEN...

"Kurallar değişti, artık aut atışı kullanılırken oyuncular ceza sahasına girilebiliyor. Manchester City-Liverpool maçında Guardiola, yeni kural için kendi takımına hemen bir ugulama getirmiş. Stoper, hemen kalecinin yanına geliyor, ceza sahasında da paslaşabiliyorlar. Baskı yememek için farklı formüller üretiyorlar. Umarım bizim teknik adamlar bu maçı seyretmişlerdir. Hakikaten farklı fikirler çıkabiliyor. Ruiz, bu tip ayağı düzgün olan bir stoper. Uyum sorunu yaşamazsa faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (Ortacizgi.com)