Süper Lig 'in ikinci haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Alanya'da oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Kevin N'Koudou ile öne geçen Beşiktaş, 20. dakikada Salih Uçan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 31'i gösterdiğinde ise sahneye Ghezzal çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi.

Siyah-beyazlılar, 37. dakikada Emrecan'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalırken 45+3. dakikada Efkan frikikten attığı golle durumu 3-1 yaptı. Alanyaspor, 81. dakikada Saiss'ın kendi kalesine attığı golle durumu 3-2'ye getirerek daha da umutlanırken son sözü 90+3. dakikada Candeias penaltıdan söyledi.

Valerien Ismael'in göreve geldiği Nisan 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu. Öte yandan Emrecan Uzunhan, Mohamed Elneny'den (Eylül 2019 vs Gaziantep FK) bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.









Hürriyet Gazetesi spor yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında aldığı 3-3'lük beraberliği masaya yatırdı. İşte o sözler...

GÜNTEKİN ONAY: VALERIEN ISMAEL'İN HEDİYESİ

Beşiktaş, ön alanda yaptığı yoğun baskıyla Alanyaspor’u hataya zorladı ve çalışılmış bir korner organizasyonu sonucunda N’Koudou ile karşılaşmanın başında öne geçti. İlk yarının en iyilerinden Salih’in farkı 2’ye çıkartan golü, yine ilk 45 dakikanın yıldızlarından N’Koudou’nun hazırladığı pozisyon sonrasında gelen penaltıyla 3-0’a gelen skor ile birlikte herkes Beşiktaş’ın maçı koparttığını düşündü.

ERSİN NİYE HAMLE YAPMADI

Siyah beyazlıların 11’e 11 devam etmesi halinde farkı daha da artması beklenirken ilk kez 11’de sahaya çıkan stoper Emrecan 2’nci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Genç savunmacı ilk maçında Beşiktaş seviyesini kaldıracak düzeyde görünmedi. İlk devrenin son anlarında Efkan’ın frikik golüyle Alanyaspor’u, 1 kişi eksik Beşiktaş karşısında umutlandırdı. Kaleci Ersin Destanoğlu’nun ise tam da köşeye gitmeyen topa niye hamle yapmadığını da anlayamadık.

ANLAMSIZCA PANİK YAPTI VE 5-3-1’E DÖNDÜ

İkinci yarının başlamasıyla birlikte 3 değişiklik birden yapan Valerien İsmael, 5-3-1 formasyonuna döndü. Ghezzal, N’Koudou ve Salih gibi iyi oynayan 3 orta saha oyuncusunu birden çıkartıp, 2 stoper ve Boyd’u sahaya sürmek ise çok radikal ve anlamsızdı. Topu öne taşıyacak, pas yapacak bir kurgudan tamamen uzaklaşıp sadece skoru korumayı hedefleyen Fransız teknik adam, bu abartılı hamlesiyle maçın devamında sahaya sürecek bir orta saha oyuncusu da bulamadı.

BÜYÜK TAKIM HOCASI MI KESİNLİKLE TARTIŞILIR

Valerien İsmael’in hesaplayamadığı bir başka faktör de skorun erkenden dengeye gelmesi olasılığıydı. Ayrıca neden topu rakip yarı alana taşıyabilecek ve savunma arkasına koşu yapacak bir Jackson Muleka hamlesi yapılmadı onu da anlayamadık. Dünyada sadece 10 kişi kalan kendi takımıymış gibi erkenden 3 değişiklik yapıp tüm kurguyu değiştiren Valerien İsmael, aldığı maçı elleriyle hediye etti.

İkinci yarıda topa sahip olma oranları %84’e %16 ve bu tablonun tek sorumlusu Valerien İsmael. Fransız teknik adamın iyi bir çalıştırıcı olduğu ortada ancak büyük takım hocası mı? Kesinlikle tartışılır. Hakem Yasin Kol ise kesinlikle bu seviyede maç yönetecek bir hakem değil.







