Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti.

Maçın son anlarında Giresunspor'un oğulcan Çağlayan ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla ligde 3 maç sonra galibiet alan Beşiktaş puanını 18'e çıkardı. Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, Giresunspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.





GÜNTEKİN ONAY: KOLAY MAÇI ZOR BİTİRDİ

Beşiktaş 3 puan için kararlılığını ilk dakikadan itibaren gösterdi. İlk 45 dakika boyunca sürekli arayan siyah beyazlılarda forvetlerin yapamadığını genç stoper Tayyip Talha yaptı ve biri VAR’dan ofsayt gerekçesi ile dönen 2 gole imza attı. Transferin son gününde çok doğru bir hamleyle alınan Tayyip Talha, savunmada da kusursuz bir Futbol ortaya koydu ve “maçın adamı” seçilmeyi fazlasıyla hak etti.

iLK YARI HER ŞEY iYiYDi

İlk 45 dakika Giresunspor’a hiç pozisyon vermeyen Beşiktaş’ta Tayfur, sorumluluk alan, sürekli oyunun içinde kalan ve takım arkadaşlarıyla iyi yardımlaşan bir görüntü ortaya koydu. Josef de Souza da geçen haftaların üzerinde bir performans ortaya koydu ve galibiyette önemli pay sahibi oldu. İlk 45 dakika Beşiktaş açısından her şey olumluydu. Ancak 2’nci yarıda dakikalar ilerledikçe aşağı doğru inen bir grafik daha gördük.





HAMLE YAPMIYOR, KURCALIYOR

Valerien İsmael oyuna hamle yapmıyor, kurcalıyor. 1-0 önde giden maçta 5 değişiklik birden yapıp herkesin pozisyonuyla oynadı, takımın yarısını değiştirdi. Sağ bek Tayfur’u orta sahaya çekip; orta saha Necip’i sağ beke aldı. Duraklamalar ile birlikte maçın bitimine 20 dakika varken tüm değişiklik haklarını kullanıp herhangi bir oyuncunun sakatlanma olasılığını düşünemedi. Nitekim Emrecan sakatlandı ve maçı sakat sakat tamamladı.

TAKTiK ZEKASI YÜKSEK DEĞiL

Beşiktaş’ın iyi bir kadrosu var ancak fark yaratan, taktiksel zekası yüksek bir teknik direktörü yok. Her şeyden önce hücumda çoğalma, gerektiğinde oyunu sete çevirme, atak devamlılığı ve çeşitliliğiyle oynayan bir Beşiktaş yok. Atakları erken bitirme yorgunluk ve topun peşinden koşmak olarak Beşiktaş’a geri dönüyor. Santimetreler ile VAR’dan ofsayt gerekçesiyle dönen Giresun golü Valerien İsmael’i kurtardı. Ancak Beşiktaş, kolay kazanması gereken bir maçı ecel terleri dökerek tamamladı.

İlgili Haberler Beşiktaş haberi: Valerien Ismael istediğini aldı



