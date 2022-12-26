Beşiktaş Süper Lig'de 15. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Siyah-Beyazlı takım zorlu maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken oynanan futbol eleştiri konusu oldu. Hürriyet yazarı Güntekin Onay Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile berabere kaldığı mücadeleyi kaleme aldı.









Önemli fırsat tepti!

Dünya Kupası arasına lider olarak giren Fenerbahçe ’nin Trabzonspor ’a kaybettiği haftada zirve yarışına güçlü bir şekilde geri dönmek için Erol Bulut ve öğrencilerinin karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Beşiktaş, Gaziantep karşısında 1 puanla yetinmek durumunda kaldı ve önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

Moral bozukluğu...

Kalyon Stadı’nda oynanan mücadelede son düdüğün çalması sonrasında büyük üzüntü yaşayan futbolcular, Gaziantep’ten moral bozukluğuyla ayrıldı. Dünkü sonucun ardından Kara Kartal, ligde puanını 23’e yükseltti. Siyah-Beyazlılar, ligde sıradaki maçlarına perşembe günü Adana Demirspor karşısında çıkacak.









Şenol Güneş: Duran topları kötü kullandık

Kara Kartal'ın hocası Güneş de karşılaşma sonundaki açıklamasında özeleştiri yaptı. Beşiktaş'ın teknik patronu, "Hem bizim için hem de Gaziantep için önemli bir maçtı. 3 puana ihtiyacımız vardı. Üzgünüz, İstatistik olarak iyi görünmemiz kaliteli oynadığımızı göstermez. Hücum zenginliği az oldu. Risk aldık bu sefer rakip etkili gelmeye başladı. Son dakikalarda kazanmak istesek de topla bütünleşemedik. Duran topları bile kötü kullandık. Attığımız gol da kenardan gelen goldü" dedi.

GÜNTEKİN ONAY'IN YAZISI

Beşiktaş, Avrupa’nın elit takımları ve teknik adamları tarafından hızla terk edilen, son dönemde giderek gözden düşen 4-2-3-1 düzeniyle başladı. Üstelik savunmanın önünde Necip-Atiba ikilisiyle. Şenol Güneş, Atiba ve Necip’in birlikte oynadığı bir orta sahadan ne bekledi? Üretkenlik nasıl sağlanacaktı?

Pas arası ve top kapma sıfır!

Şenol Güneş ve Beşiktaş’ı çalıştıran diğer teknik adamlar orta sahaya Necip’i koyarak bu bölgeyi sertleştireceklerini düşünerek hep aynı yanılgıya düşüyorlar. Hiçbir zaman sonuç alamadıkları gibi rakamlar da Necip’in asla sanıldığı gibi defansif bir güç katmadığını gösteriyor. Dün sadece 2 sahipsiz top kazanan emektar futbolcu sadece 3 ikili mücadeleye girmiş ve 1’ini kazanmış. Pas arası yok, top kapma da ‘0’. Halbuki bu rakamlar Gedson Fernandes için 8 sahipsiz top kazanma ve 18’de 12 mücadele kazanma şeklinde.









Masuaku varken neden Umut?

İlk yarıda hiç birşey üretemeyen Beşiktaş, özellikle de 67. dakikadaki değişikliklerden sonra çok etkili hücumlar yaptı. Ancak bir başka tartışma konusu da neden Masuaku gibi kaliteli bir sol ayak varken Umut Meraş oynuyor? Bir not da N’Koudou için...

Dün yaptığı sorumsuzluk kabul edilemez. Ayrıca gününde olmadığı zaman tüm topları ezen sürekli yanlış tercihler yapan, oyun zekası son derece düşük bir futbolcu.

Gaziantep deplasmanında Gedson Fernandes ve kaleci Mert Günok dışında iyi oynayan Beşiktaşlı futbolcu yoktu. Hal böyleyken de 1 puan kötü sonuç olmadı.