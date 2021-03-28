Hürriyet yazarı Güntekin Onay A Milli Takım'ın Norveç'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı kaleme aldı. Onay özetle "Dünya üçüncüsü jenerasyon ile birlikte tarihin en kaliteli oyuncu grubu." ifadelerini kullandı.

2002’de dünya üçüncüsü olan jenerasyon ile birlikte bu milli takım Türk futbol tarihinin en kaliteli oyuncu grubuna sahip. Şenol Güneş de bu zengin kadroyu son derece efektif kullanıyor. Dünya Kupası yolunda en güçlü iki rakibimizi toplam 7 gol atarak yendik.

Malaga’da Norveç karşısında maça özgüvenli bir oyunla başlayan milliler, Ozan’ın erken gelen golüyle 1-0 öne geçtikten sonra oyunu istediği tempoda ve dengeli bir şekilde sürdürdü. Takım halinde iyi savunma yapan ay yıldızlı futbolcularımız Haaland ve Sörloth’a şans vermedi.

OZAN, GÜNEŞ’LE BiR BAŞKA

Az ancak son derece etkili hücumlar yaptık. Sahayı çok iyi parselledik, top hem rakipteyken hem de bizim ayağımızdayken iyi yardımlaşan milliler Hakan-Yusuf ve Burak ile son derece akılcı hücumlar yaptı. Ozan Tufan sürpriz golcü olarak tehlike bölgelerine çok iyi sızdı. Özellikle de attığı ikinci gol olağanüstü idi. Bursaspor’da oynarken gelişiminde büyük pay sahibi olan Şenol Güneş ile Ozan farklı parıldıyor.

Her hattıyla kaliteli ve savaşçı bir kadroya sahibiz. Okay Yokuşlu başka bir seviyeye ulaştı. Hakan ve Yusuf son derece klaslar. Çağlar bir şaheser. Kaan Ayhan son derece güvenilir ve istikrarlı bir oyuncu. Bu takım çok büyük hikayeler yazabilecek potansiyele sahip. Üstelik Cengiz, Merih ve Zeki gibi özel oyuncularımız da bu kadroya katılacak.

İki güçlü rakibimizi yendik, grup liderliği yolunda büyük avantaj yakaladık. Ne diyelim? Tebrikler Şenol Güneş... Tebrikler çocuklar.







