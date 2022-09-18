Hürriyet yazarı Güntekin Onay İstanbulspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 2-2 sona eren mücadeleyi kaleme aldı. Onay yazısında "Kaleci ciddi sorun ama daha önemli meseleler var" ifadelerini kullandı.

GÜNTEKİN ONAY'IN YAZISI

Beşiktaş, İstanbulspor karşısında sezon başından beri en düşük tempolu futbolunu oynadı. Siyah beyazlılar, mütevazı rakibi karşısında 90 dakikanın hiçbir bölümünde gücünü hissettiremedi.

Top hem rakipte iken hem de ayağında iken düşündüklerini sahaya yansıtamadı. Akıcı bir pas oyunu sergileyemedi. Hücumda Masuaku’nun ilk yarıdaki etkili oyunu ve ikinci gol öncesinde hazırladığı pozisyon, Beşiktaş açısından maçtaki en izlenmeye değer aksiyondu.









iSTEKSiZ VE TEMPOSUZ

İkinci devre futbol adına hemen hemen hiçbir şey ortaya koyamayan siyah beyazlılar, isteksiz ve temposuz futboluna basit top kayıplarını da ekledi. Tayyip Talha Sanuç’un yerine oyuna giren Welinton hiç hazır bir görüntü ortaya koymadı.

Valerien İsmael’in takımı oyunu kontrol edemiyor ve yüksek pas kalitesi ile tempoyu ayarlayamıyor. Dün adeta ateşle oynayan Beşiktaş, İstanbulspor’un ikinci golüne davetiye çıkardı.

HiÇ NORMAL BiR TABLO DEĞiL

Siyah beyazlıların kaledeki ciddi sorunu da devam ediyor. Dün de kaleye gelen isabetli 2 şut da golle sonuçlandı. Sezon başından bu yana 15 isabetli şuttan 10’unun gol olması hiç normal bir tablo değil. Ancak kaleci meselesinden ziyade Beşiktaş gibi bir takımın topun değerini daha fazla bilen kendi insiyatifini rakibe kabul ettiren bir anlayışta olması lazım.